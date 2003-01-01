На акцию в поддержку Кокорина у «Газпром Арены» пришли восемь человек

Сегодня, 28 декабря, возле «Газпром Арены» состоялась акция в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Одним из ее организаторов стал болельщик петербуржцев Игорь Шумилин.

Изначально предполагалось, что участие в акции примут порядка 40 человек, но в итоге поддержать футболиста пришло восемь человек.

Они записали новогоднее поздравление для форварда, спели песни в его поддержку и запустили в небо сине-бело-голубые надувные шары.