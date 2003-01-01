На акцию в поддержку Кокорина у «Газпром Арены» пришли восемь человек

Ххахахаххахаха, ну видимо здравых людей у нас по больше
Сегодня, 28 декабря, возле «Газпром Арены» состоялась акция в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Одним из ее организаторов стал болельщик петербуржцев Игорь Шумилин.
Изначально предполагалось, что участие в акции примут порядка 40 человек, но в итоге поддержать футболиста пришло восемь человек.
Они записали новогоднее поздравление для форварда, спели песни в его поддержку и запустили в небо сине-бело-голубые надувные шары.
- В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
- Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.