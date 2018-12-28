Милнер травмировался накануне матча с «Арсеналом»

Надеюсь быстро восстановится, "железный" человек ).
«Ливерпуль» не сможет рассчитывать на полузащитника Джеймса Милнера в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом».
По информации официального сайт красных, у 32-летнего футболиста мышечные проблемы. Когда хавбек сможет вернуться в строй, не сообщается.
- Встреча «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в субботу, 29 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.
- В текущем сезоне Милнер провел за мерсисайдцев 22 игры, забил пять голов и сделал три результативные передачи.