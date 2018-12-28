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    Милнер травмировался накануне матча с «Арсеналом»

    «Ливерпуль» не сможет рассчитывать на полузащитника Джеймса Милнера в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом».

    По информации официального сайт красных, у 32-летнего футболиста мышечные проблемы. Когда хавбек сможет вернуться в строй, не сообщается.

    • Встреча «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в субботу, 29 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Милнер провел за мерсисайдцев 22 игры, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    28.12.2018 18:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      R O S S 29 декабря 2018, 00:13

      Надеюсь быстро восстановится, "железный" человек ).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ShahS 28 декабря 2018, 20:29

      Скорейшего выздоровления!

      0
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