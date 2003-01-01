"Отдельный поклон и отдельное спасибо")).Юрий Павлович вылечил Локо от Герпеса ,отягчённого Штоффелем.Сразу Кузьмичеву нашлась должность в клубе.Меньше работы переводчику.
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что покинул пост генерального директора клуба.
«Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков: я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей – лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать.
Отдельно хочу сказать спасибо команде – большая честь работать с такими великими игроками. Тренерам, врачам, администраторам, всем-всем. Вы большие молодцы. Юрию Павловичу – отдельный поклон и отдельное спасибо!» – сказал Геркус.
- Ранее сообщалось, что Геркус может продолжить карьеру в РПЛ
- 46-летний руководитель пришел в московский клуб летом 2016 года.
- При нем «Локомотив» выиграл Кубок России и впервые за 14 лет завоевал золотые медали РПЛ.