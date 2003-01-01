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    Геркус: «Оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что покинул пост генерального директора клуба.

    «Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков: я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей – лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать.

    Отдельно хочу сказать спасибо команде – большая честь работать с такими великими игроками. Тренерам, врачам, администраторам, всем-всем. Вы большие молодцы. Юрию Павловичу – отдельный поклон и отдельное спасибо!» – сказал Геркус.

    • Ранее сообщалось, что Геркус может продолжить карьеру в РПЛ
    • 46-летний руководитель пришел в московский клуб летом 2016 года.
    • При нем «Локомотив» выиграл Кубок России и впервые за 14 лет завоевал золотые медали РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2244

      yorgenbarenz 1 час назад

      "Отдельный поклон и отдельное спасибо")).Юрий Павлович вылечил Локо от Герпеса ,отягчённого Штоффелем.Сразу Кузьмичеву нашлась должность в клубе.Меньше работы переводчику.

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