Геркус: «Оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что покинул пост генерального директора клуба.

«Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков: я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей – лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать.

Отдельно хочу сказать спасибо команде – большая честь работать с такими великими игроками. Тренерам, врачам, администраторам, всем-всем. Вы большие молодцы. Юрию Павловичу – отдельный поклон и отдельное спасибо!» – сказал Геркус.