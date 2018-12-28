Гинер сообщил, что ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб выдвинул кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС.

Дюков – генеральный директора ПАО «Газпром нефть» и председатель совета директоров «Зенита». Помимо этого, он возглавляет комитет программ развития футбола РФС.

«ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС», — сказал Гинер.

Ранее Дюков получил пять необходимых голосов для выдвижения от Пермского края, Татарстана, Томской области, Мордовии и Башкирии.