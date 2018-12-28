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    Гинер сообщил, что ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС

    Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб выдвинул кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС.

    Дюков – генеральный директора ПАО «Газпром нефть» и председатель совета директоров «Зенита». Помимо этого, он возглавляет комитет программ развития футбола РФС.

    «ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС», — сказал Гинер.

    Ранее Дюков получил пять необходимых голосов для выдвижения от Пермского края, Татарстана, Томской области, Мордовии и Башкирии.

    • 19 декабря с должности президента Российского футбольного союза ушел Виталий Мутко.
    • В настоящее время исполняющий обязанности главы организации – руководитель РПЛ Сергей Прядкин.
    • Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля.

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Pablo845 10 минут назад

      На этом посту должен быть человек от футбола,а не делец из газпрома!

      0
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      Рейтинг: +15615

      kykyi 28 минут назад

      И здесь 86% будет. Кроме Дюкова-некого. Значит продолжаем лететь в пропасть.

      0
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      Рейтинг: +9117

      bset 1 час назад

      Хочется верить, что это будет к лучшему. Хочется уже развития для нашего футбола. Такая страна, а клубы в Европе ничего показать не могут.

      0
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      Рейтинг: +2229

      Спартач80 > bset 52 минуты назад

      Могут показать!Пердак голый и получив пинка по нему,вылететь из группы...

      0
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      Рейтинг: +9117

      bset > Спартач80 14 минут назад

      Ну что ты так сразу. Хотя бы Рейнджерс обыграли - уже хорошо.

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      Рейтинг: +2229

      Спартач80 > bset 1 минуту назад

      Ну так то я про вас,нас и паровоз.Опозорились все по самое не балуй.

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