Гинер сообщил, что ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС

На этом посту должен быть человек от футбола,а не делец из газпрома!
Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб выдвинул кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС.
Дюков – генеральный директора ПАО «Газпром нефть» и председатель совета директоров «Зенита». Помимо этого, он возглавляет комитет программ развития футбола РФС.
«ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС», — сказал Гинер.
Ранее Дюков получил пять необходимых голосов для выдвижения от Пермского края, Татарстана, Томской области, Мордовии и Башкирии.
- 19 декабря с должности президента Российского футбольного союза ушел Виталий Мутко.
- В настоящее время исполняющий обязанности главы организации – руководитель РПЛ Сергей Прядкин.
- Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля.