Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    «Реал» хочет обменять Асенсио на Салаха

    «Реал» пытается заполучить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Президент мадридцев Флорентино Перес рассматривает вариант с включением в любую сделку по египтянину полузащитника Марко Асенсио. Глава клуба не доволен вступлением 22-летнего футболиста в первой части сезона, в которой он забил один гол в 16-ти матчах Примеры.

    • В текущем сезоне Салах провел за красных 26 игр, записав в свой актив 15 мячей и семь результативных передач.
    • Контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года.

    Источник: El Gol Digital

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      JellyBean 9 минут назад

      А хреном по лбу Перес не хочет??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6690

      DeStar 1 час назад

      аахахах) ну емое) асенсио по своему не плох, даже был очень хорош . но ПРИ ЗИДАНЕ. А ныне . стоит правой ноги салаха. Асенсио и лямов... если не 100, то 70 сверху, и то я сделал огромную скидку на "перспективу" асенсио

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru