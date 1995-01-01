«Реал» хочет обменять Асенсио на Салаха

«Реал» пытается заполучить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Президент мадридцев Флорентино Перес рассматривает вариант с включением в любую сделку по египтянину полузащитника Марко Асенсио. Глава клуба не доволен вступлением 22-летнего футболиста в первой части сезона, в которой он забил один гол в 16-ти матчах Примеры.