«Реал» хочет обменять Асенсио на Салаха

А хреном по лбу Перес не хочет??
«Реал» пытается заполучить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Президент мадридцев Флорентино Перес рассматривает вариант с включением в любую сделку по египтянину полузащитника Марко Асенсио. Глава клуба не доволен вступлением 22-летнего футболиста в первой части сезона, в которой он забил один гол в 16-ти матчах Примеры.
- В текущем сезоне Салах провел за красных 26 игр, записав в свой актив 15 мячей и семь результативных передач.
- Контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года.