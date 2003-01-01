Гендиректор «Анжи» – об уходе из клуба: «Морально тяжело нести этот груз долгов. Ноша стала непосильной»

"Ноша стала непосильной, кормушка пуста. Иду искать другую кормушку" :)))
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, по какой причине он принял решение покинуть свой пост
«Честно говоря, просто устал. Морально тяжело нести этот груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной. В клубе отнеслись к моему решению как к данности», – сказал Флегонтов.
- Флегонтов занимал должность гендиректора махачкалинцев с июня этого года.
- С лета у «Анжи» возникли финансовые проблемы. Задолженность клуба по зарплатам перед персоналом, включая футболистов и тренеров, превышает 200 миллионов рублей.
- После 17 туров команда набрала 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.