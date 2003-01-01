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    Гендиректор «Анжи» – об уходе из клуба: «Морально тяжело нести этот груз долгов. Ноша стала непосильной»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, по какой причине он принял решение покинуть свой пост

    «Честно говоря, просто устал. Морально тяжело нести этот груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной. В клубе отнеслись к моему решению как к данности», – сказал Флегонтов.

    • Флегонтов занимал должность гендиректора махачкалинцев с июня этого года.
    • С лета у «Анжи» возникли финансовые проблемы. Задолженность клуба по зарплатам перед персоналом, включая футболистов и тренеров, превышает 200 миллионов рублей.
    • После 17 туров команда набрала 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2691

      la verdad 48 минут назад

      "Ноша стала непосильной, кормушка пуста. Иду искать другую кормушку" :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1559

      DIDI 23 1 час назад

      Необходима очистка. Пора в ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4854

      parevg 1 час назад

      Анжи посыпался.
      Похоже "Анжи - живи", превращается в "Анжи приказал долго жить"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9366

      афоня72 1 час назад

      Флегонтов занимал должность гендиректора махачкалинцев с июня этого года.
      С лета у «Анжи» возникли финансовые проблемы. Задолженность клуба по зарплатам ... не долго смог!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2227

      Спартач80 1 час назад

      Крысы бегут с тонущего корабля...

      2
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