Гендиректор «Анжи» – об уходе из клуба: «Морально тяжело нести этот груз долгов. Ноша стала непосильной»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, по какой причине он принял решение покинуть свой пост

«Честно говоря, просто устал. Морально тяжело нести этот груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной. В клубе отнеслись к моему решению как к данности», – сказал Флегонтов.