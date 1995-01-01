Болельщики «Зенита» проведут акцию в поддержку Кокорина

это те два, которые на камеру поддерживали у бутырки?
Болельщики «Зенита» сегодня проведут акцию в поддержку нападающего команды Александра Кокорина.
Мероприятие состоится у стадиона «Газпром-Арена».
«Встреча намечена на 28 декабря в 15:00 у стадиона «Газпром-Арена» (памятника Кирова). Запишем новогоднее поздравление футболисту, попоем песни в его поддержку и планируем запустить сине-бело-голубые шарики», — сказал организатор акции Игорь Шумилин.
- Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, их арест продлится минимум до 8 февраля.
- Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».