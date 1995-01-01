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    Болельщики «Зенита» проведут акцию в поддержку Кокорина

    Болельщики «Зенита» сегодня проведут акцию в поддержку нападающего команды Александра Кокорина.

    Мероприятие состоится у стадиона «Газпром-Арена».

    «Встреча намечена на 28 декабря в 15:00 у стадиона «Газпром-Арена» (памятника Кирова). Запишем новогоднее поздравление футболисту, попоем песни в его поддержку и планируем запустить сине-бело-голубые шарики», — сказал организатор акции Игорь Шумилин.

    • Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, их арест продлится минимум до 8 февраля.
    • Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: ivbg.ru

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    Сегодня, 09:19
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +788

      Jack24 4 минуты назад

      это те два, которые на камеру поддерживали у бутырки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      lotsman 8 минут назад

      В России всегда так, сначала все дружно гнобят, а потом дружно выступают за защиту.

      0
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