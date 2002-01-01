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    Клопп: «Арсенал» очень силен в контратаках. У них прекрасная команда»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Арсенала».

    «Арсенал» сейчас хорош. У них прекрасная команда, пресный тренер, так что игра будет сложной.

    Если мы позволим им контратаковать, как мы позволили «Ньюкаслу», то я не думаю, что у нас будут шансы. Они очень сильны в этом. Так что нам нужно прибавлять во многих моментах», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ с 51 очком.
    • «Арсенал» идет пятым с 38 очками.
    • Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» пройдет в субботу 28 декабря.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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