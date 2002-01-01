Клопп: «Арсенал» очень силен в контратаках. У них прекрасная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Арсенала».
«Арсенал» сейчас хорош. У них прекрасная команда, пресный тренер, так что игра будет сложной.
Если мы позволим им контратаковать, как мы позволили «Ньюкаслу», то я не думаю, что у нас будут шансы. Они очень сильны в этом. Так что нам нужно прибавлять во многих моментах», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ с 51 очком.
- «Арсенал» идет пятым с 38 очками.
- Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» пройдет в субботу 28 декабря.