Клопп: «Арсенал» очень силен в контратаках. У них прекрасная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Арсенала».

«Арсенал» сейчас хорош. У них прекрасная команда, пресный тренер, так что игра будет сложной.

Если мы позволим им контратаковать, как мы позволили «Ньюкаслу», то я не думаю, что у нас будут шансы. Они очень сильны в этом. Так что нам нужно прибавлять во многих моментах», – сказал Клопп.