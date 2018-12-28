Представители «МЮ» встретились с агентом Миленковича 

Может на этот раз переговоры пройдут успешно?
Представители «Манчестер Юнайтед» встретились с агентом защитника «Фиорентины» Николы Миленковичем. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica.
Встреча прошла в среду. Миленкович – одна из приоритетных целей «МЮ» на трансферном рынке. Английский клуб уже пытался договориться о переходе игрока, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. Сообщается, что отставка португальца не изменила планов клуба.
- Милинковичу 21 год, он перешел в «Фиорентину» в 2017 году из «Партизана».
- В текущем сезоне Серии А он сыграл в 19 матчах и забил два гола.