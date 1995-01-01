Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал большое интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил самое интересное:

О летнем сборе с «Зенитом»

Мне говорили, что мною довольны, Семак вроде как тоже меня хотел. Я приехал после сбора, все как-то тянулось – они не могли решить вопросы по моему контракту. И в итоге все заглохло.

Они не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике. Я так понял, что там было что-то про «Зенит-2», набор формы и так далее. Видимо, не были уверены, что после такого перерыва я смогу играть.

О переходе в ЦСКА



Мне позвонили, сказали, что хотят видеть меня в команде и рассчитывают на меня. Мы сразу поехали в Москву, встретились и обсудили условия контракта. Мне сразу сказали, что я буду играть. Сразу понял, что здесь более профессиональный подход к делу, плюс Лига чемпионов. Для меня это был наилучший вариант.

О домашнем матче с «Реалом»

Лига чемпионов, да еще с «Реалом» — это космос. Помню, год назад, когда я был в дубле «Рубина», смотрел матч «Бенфика» — ЦСКА. Тогда победный гол забил Жамалетдинов, а я сидел на диване и белой завистью ему завидовал: парень моего возраста играет в Лиге чемпионов, забивает. Я очень загорелся. Поставил себе цель: сделать все, чтобы в ближайшее время я так же играл в ЛЧ и проявлял себя. Для меня это стало большой мотивацией.

О гостевом матче с «Реалом»

Хотелось ли сыграть? Конечно. На «Бернабеу», в таком матче… Но, значит, судьба уберегла. Мы трезво оценивали ситуацию – я месяц пропустил, с командой не тренировался. По самочувствию я не был готов играть. Смысла в этом не было.

Очень переживал за результат. Смотрю – наши ведут, а «Пльзень» вничью играет. Вроде успокоился, все хорошо. А потом «Пльзень» забил. В тот момент испытал двоякие чувства, конечно. Победить на «Бернабеу» – дорогого стоит, но не выйти в итоге из группы… Здесь есть какое-то несоответствие. Можно гордиться тем, что мы дважды обыграли «Реал», но расслабляться нельзя, так как основную задачу мы всe-таки не выполнили.

Об атмосфере в ЦСКА

Все выкладываются, полностью отдаются работе. Кроме того, в клубе домашняя атмосфера. Даже больше скажу – здесь ощущается менталитет победителя. Любой приходящий в команду игрок сразу вливается в коллектив. От этого и работается лучше. Я на себе это ощутил.

С этой командой хочется выигрывать в каждом мачте, несмотря на то, какой перед тобой соперник. Все это собралось по крупицам, отсюда и результаты. Надо продолжать так же усердно работать, потому что мы сделали только полдела.