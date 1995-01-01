Дзюба: «Символ 2019 года ассоциируется у меня с Кокориным. Он же у нас поросенок»

Не согласен с Артемом. Поросятам лежащего человека ногами избить не удастся. При всем желании.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какие ассоциации вызывает у него символ 2019 года – желтая свинья.
«С чем ассоциируется символ следующего года – свинья? С Кокориным! Он же у нас поросенок», – сказал Дзюба.
- Форвард петербургского клуба Александр Кокорин в настоящее время находится под стражей в СИЗО «Бутырка».
- В октябре Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева арестовали на два месяца за участие в двух драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил арест футболистов до 8 февраля.