Дзюба: «Символ 2019 года ассоциируется у меня с Кокориным. Он же у нас поросенок»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какие ассоциации вызывает у него символ 2019 года – желтая свинья.

«С чем ассоциируется символ следующего года – свинья? С Кокориным! Он же у нас поросенок», – сказал Дзюба.