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    Дзюба: «Символ 2019 года ассоциируется у меня с Кокориным. Он же у нас поросенок»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какие ассоциации вызывает у него символ 2019 года – желтая свинья.

    «С чем ассоциируется символ следующего года – свинья? С Кокориным! Он же у нас поросенок», – сказал Дзюба.

    • Форвард петербургского клуба Александр Кокорин в настоящее время находится под стражей в СИЗО «Бутырка».
    • В октябре Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева арестовали на два месяца за участие в двух драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил арест футболистов до 8 февраля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5379

      Вомбат 27 минут назад

      Не согласен с Артемом. Поросятам лежащего человека ногами избить не удастся. При всем желании.

      0
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      Рейтинг: +27864

      Полная Канистра 34 минуты назад

      кабан о сыне беспокоится который нашкодил не по детски

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