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    Месси: «Как только у меня появились дети, семья стала превыше всего»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих приоритетах на данном этапе жизни.

    – На данный момент в вашей жизни приоритетом по-прежнему является футбол или же им стала семья?

    – Как только у меня появились дети, приоритетом всегда была моя семья. Это самое главное. Конечно, я люблю футбол и живу ради него, но семья превыше всего.

    – Трех детей достаточно или вы хотите еще?

    – Чиро [третий сын Месси, родившийся в марте этого года] только начинает подниматься на ноги. Мы с Антонелой хотели бы родить девочку, но посмотрим. Пока рано.

    – Мы видели ваших детей Матео и Тьяго на «Камп Ноу». О чем они спрашивают? Что привлекает их внимание?

    – Оба очень любят футбол. Тьяго понимает больше, потому что он старше, и обсуждает все, что касается игры. Он очень вовлечен в это дело.

    Источник: Marca

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