Месси: «Как только у меня появились дети, семья стала превыше всего»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих приоритетах на данном этапе жизни.

– На данный момент в вашей жизни приоритетом по-прежнему является футбол или же им стала семья?

– Как только у меня появились дети, приоритетом всегда была моя семья. Это самое главное. Конечно, я люблю футбол и живу ради него, но семья превыше всего.

– Трех детей достаточно или вы хотите еще?

– Чиро [третий сын Месси, родившийся в марте этого года] только начинает подниматься на ноги. Мы с Антонелой хотели бы родить девочку, но посмотрим. Пока рано.

– Мы видели ваших детей Матео и Тьяго на «Камп Ноу». О чем они спрашивают? Что привлекает их внимание?

– Оба очень любят футбол. Тьяго понимает больше, потому что он старше, и обсуждает все, что касается игры. Он очень вовлечен в это дело.