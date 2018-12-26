Месси: «Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не стал скрывать, что хотел бы возвращения в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Мне видится это сложным. Мы хотели бы, чтобы он вернулся.

Мы друзья, мы пережили очень приятные моменты. Других было не так много, но мы провели много времени вместе. Но, полагаю, для него будет очень трудно покинуть Париж.

«ПСЖ» не позволит забрать Неймара», – сказал Месси.