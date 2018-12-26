Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Месси: «Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не стал скрывать, что хотел бы возвращения в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

    «Мне видится это сложным. Мы хотели бы, чтобы он вернулся.

    Мы друзья, мы пережили очень приятные моменты. Других было не так много, но мы провели много времени вместе. Но, полагаю, для него будет очень трудно покинуть Париж.

    «ПСЖ» не позволит забрать Неймара», – сказал Месси.

    • Бразильский форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3974

      hevbn 28 12 минут назад

      С одной стороны это странное заявление от Лео , но если вспомнить как Барса сыграла в прошлом году в ЛЧ то всё более , менее становится понятным ."Сине-гранатовым " в Риме как раз и не хватило такого игрока как Неймар , который как раз годом раннее практически в одиночку (при помощи Суареса и судьи) спас почти безнадежный матч с Парижем , а Месси кстати не в том матче в Париже и особенно в Риме было совсем не видно.Но я не думаю чтобы Неймар захотел бы вернутся в Барсу , на мой взгляд Париж сейчас ничуть не меньший претендент на победу в ЛЧ , чем Барса , а то что ПСЖ не до оценивают в качестве фаворита в ЛЧ может пойти им только на пользу.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105790
    #2
    Zenit-84
    76562
    #3
    Chernyi Lis
    72607
    #4
    Андрей Ермошин
    68536
    #5
    DeMoN-FCMU
    63357
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru