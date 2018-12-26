Месси: «Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

С одной стороны это странное заявление от Лео , но если вспомнить как Барса сыграла в прошлом году в ЛЧ то всё более , менее становится понятным ."Сине-гранатовым " в Риме как раз и не хватило такого игрока как Неймар , который как раз годом раннее практически в одиночку (при помощи Суареса и судьи) спас почти безнадежный матч с Парижем , а Месси кстати не в том матче в Париже и особенно в Риме было совсем не видно.Но я не думаю чтобы Неймар захотел бы вернутся в Барсу , на мой взгляд Париж сейчас ничуть не меньший претендент на победу в ЛЧ , чем Барса , а то что ПСЖ не до оценивают в качестве фаворита в ЛЧ может пойти им только на пользу.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не стал скрывать, что хотел бы возвращения в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Мне видится это сложным. Мы хотели бы, чтобы он вернулся.
Мы друзья, мы пережили очень приятные моменты. Других было не так много, но мы провели много времени вместе. Но, полагаю, для него будет очень трудно покинуть Париж.
«ПСЖ» не позволит забрать Неймара», – сказал Месси.
- Бразильский форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- В текущем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.