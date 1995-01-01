«СЭ»: Геркус покинет «Локомотив» 28 декабря, его пост займет Кикнадзе

Зачем брали его?
Президент «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Изменения в руководстве клуба произойдут 28 декабря. Также «Локомотив» покинут Федор Луннов (заместитель Геркуса) и Мария Грачева (руководитель отдела кадров).
Сообщается, что новым генеральным директором клуба станет Василий Кикнадзе, спортивным директором – Владимир Кузьмичев.
- Геркус не стал отрицать, что может покинуть клуб.
- Он работал в «Локомотиве» с 2016 года.
- Василий Кикнадзе – российский журналист и медиаменеджер.