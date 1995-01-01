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    «СЭ»: Геркус покинет «Локомотив» 28 декабря, его пост займет Кикнадзе

    Президент «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Изменения в руководстве клуба произойдут 28 декабря. Также «Локомотив» покинут Федор Луннов (заместитель Геркуса) и Мария Грачева (руководитель отдела кадров).

    Сообщается, что новым генеральным директором клуба станет Василий Кикнадзе, спортивным директором – Владимир Кузьмичев.

    • Геркус не стал отрицать, что может покинуть клуб.
    • Он работал в «Локомотиве» с 2016 года.
    • Василий Кикнадзе – российский журналист и медиаменеджер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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