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    Клопп: «Чемпионская гонка будет длиться до последнего дня сезона»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

    «Единственное, что волнует нас, – это наша игра. И то, как сохранить этот уровень игры. Это все. «Тоттенхэм» взлетает – у них было сложное лето, но сейчас они превосходны.

    Мы тоже в хорошей форме.«Челси» выиграет, «Арсенал» выиграет, это будет гонка до последнего дня сезона. Мы участвуем в ней, и это важно. Мы закладываем фундамент на остаток сезона, и этот фундамент в первой части сезона получился хорошим», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблциу с 51 очком
    • Отрыв от «Тоттенхэма» (второе место) – шесть очков

    Источник: BBC

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