Клопп: «Чемпионская гонка будет длиться до последнего дня сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

«Единственное, что волнует нас, – это наша игра. И то, как сохранить этот уровень игры. Это все. «Тоттенхэм» взлетает – у них было сложное лето, но сейчас они превосходны.

Мы тоже в хорошей форме.«Челси» выиграет, «Арсенал» выиграет, это будет гонка до последнего дня сезона. Мы участвуем в ней, и это важно. Мы закладываем фундамент на остаток сезона, и этот фундамент в первой части сезона получился хорошим», – сказал Клопп.