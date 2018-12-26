Православное движение – о Кокорине и Мамаеве: «Тюрьма еще никого лучше не делала. Люди выходят оттуда хуже, чем были»

Основатель православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин высказал мнение о нахождении в СИЗО нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его словам, тюрьма не меняет людей в лучшую сторону.

В октябре футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил арест до 8 февраля.

«Мы знакомы с пенетрационной системой и можем сказать: тюрьма еще никого лучше не делала. Если можно избежать тюремного срока, это всегда лучше сделать – и для государства, и для людей. На выходе в подавляющем большинстве случаев человек выходит из тюрьмы хуже, чем тот, что заходил. Такая уж эта система наказаний. Совершенное Александром и Павлом заслуживает порицания. Но стоит ли их за это привлекать к уголовной ответственности, если все стороны конфликта не жаждут крови? Можно было бы обойтись и административным наказанием.

Для подвыпивших мужчин подобная драка – расхожая история. На Руси таких случаев было очень много. Просто сейчас у нас такая система видеонаблюдения, все это попало на камеры. Понимаю, что перед законом у нас все равны. Но почему-то думаю, что, будь это не Кокорин и Мамаев, а кто-то еще, они бы избежали наказания такой строгости. Каждый из нас был в схожей ситуации: или побитым, или сам бил человека, который как-то не так посмотрел. Рядовая мужская ситуация.

Мне верится, что ажиотаж вокруг Кокорина и Мамаева сойдет на нет. Как понимаю, они уже извинились, попросили прощения. Но если их отправят в места лишения свободы, это плохо скажется на них как на футболистах. Там никто не будет составлять им график тренировок, сопровождать. Кроме того, это серьезная психологическая травма», – сказал Кормухин.