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    Православное движение – о Кокорине и Мамаеве: «Тюрьма еще никого лучше не делала. Люди выходят оттуда хуже, чем были»

    Основатель православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин высказал мнение о нахождении в СИЗО нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его словам, тюрьма не меняет людей в лучшую сторону.

    В октябре футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил арест до 8 февраля.

    «Мы знакомы с пенетрационной системой и можем сказать: тюрьма еще никого лучше не делала. Если можно избежать тюремного срока, это всегда лучше сделать – и для государства, и для людей. На выходе в подавляющем большинстве случаев человек выходит из тюрьмы хуже, чем тот, что заходил. Такая уж эта система наказаний. Совершенное Александром и Павлом заслуживает порицания. Но стоит ли их за это привлекать к уголовной ответственности, если все стороны конфликта не жаждут крови? Можно было бы обойтись и административным наказанием.

    Для подвыпивших мужчин подобная драка – расхожая история. На Руси таких случаев было очень много. Просто сейчас у нас такая система видеонаблюдения, все это попало на камеры. Понимаю, что перед законом у нас все равны. Но почему-то думаю, что, будь это не Кокорин и Мамаев, а кто-то еще, они бы избежали наказания такой строгости. Каждый из нас был в схожей ситуации: или побитым, или сам бил человека, который как-то не так посмотрел. Рядовая мужская ситуация.

    Мне верится, что ажиотаж вокруг Кокорина и Мамаева сойдет на нет. Как понимаю, они уже извинились, попросили прощения. Но если их отправят в места лишения свободы, это плохо скажется на них как на футболистах. Там никто не будет составлять им график тренировок, сопровождать. Кроме того, это серьезная психологическая травма», – сказал Кормухин.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1044

      Бабушка Зильзиля 5 минут назад

      Что-то по Васильевой это незаметно))

      0
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      Рейтинг: +7223

      vladimir-7 18 минут назад

      Все стороны конфликта не жаждут крови и они нашли компромисное
      решение между собой, однако кто-то очень хочет этой крови, но сам
      при людно высказаться боится, действует исподтишка. Бздунишка.

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      Рейтинг: +41

      Best_forever 30 минут назад

      Во поп молодец! Бей пятером одного и беги в церковь!

      0
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      ...
      Рейтинг: +969

      directorpg > Best_forever 16 минут назад

      Во-первых, Кормухин не священник, во-вторых, это его личное мнение и в-третьих, Церковь не одобряет подобные действия. Не стоит писать о том, чего не знаешь.

      2
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      Рейтинг: +695

      martin gore > Best_forever 13 минут назад

      кто поп? кормухин? смешно.

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