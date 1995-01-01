Бакаев: «Собираюсь вернуться в «Спартак» после того, как закончится контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев дал понять, что планирует вернуться в «Спартак» после истечения арендного контракта с тульским клубом.

«Вернуться в «Спартак» я собираюсь после того, как закончится контракт с «Арсеналом», а он рассчитан до конца нынешнего сезона. Но это вопрос к клубам — и к «Арсеналу», и к «Спартаку», от них зависит, где я буду. От меня — только то, как я буду играть и проявлять себя», — сказал Бакаев.