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    Бакаев: «Собираюсь вернуться в «Спартак» после того, как закончится контракт с «Арсеналом»

    Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев дал понять, что планирует вернуться в «Спартак» после истечения арендного контракта с тульским клубом.

    «Вернуться в «Спартак» я собираюсь после того, как закончится контракт с «Арсеналом», а он рассчитан до конца нынешнего сезона. Но это вопрос к клубам — и к «Арсеналу», и к «Спартаку», от них зависит, где я буду. От меня — только то, как я буду играть и проявлять себя», — сказал Бакаев.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне 22-летний хавбек провел 15 матчей в РПЛ и забил пять голов.

    Источник: ТАСС

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