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    The Sun: «Манчестер Юнайтед» освободил кабинет Моуринью через пять минут после увольнения португальца

    Сотрудники офиса «Манчестер Юнайтед» через пять минут после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера освободили кабинет португальца от личных вещей.

    «Всего 15 минут ушло на то, чтобы отправить Жозе в историю. Они загрузили все его вещи в белый фургон.

    Моуринью редко говорил с некоторыми сотрудниками персонала и провел большую часть своего времени в офисе», – заявил источник, близкий к ситуации.

    • Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря.
    • Португалец тренировал «МЮ» с 2016 года.
    • Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

    Источник: The Sun

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