The Sun: «Манчестер Юнайтед» освободил кабинет Моуринью через пять минут после увольнения португальца

Сотрудники офиса «Манчестер Юнайтед» через пять минут после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера освободили кабинет португальца от личных вещей.

«Всего 15 минут ушло на то, чтобы отправить Жозе в историю. Они загрузили все его вещи в белый фургон.

Моуринью редко говорил с некоторыми сотрудниками персонала и провел большую часть своего времени в офисе», – заявил источник, близкий к ситуации.