The Sun: «Манчестер Юнайтед» освободил кабинет Моуринью через пять минут после увольнения португальца

Сотрудники офиса «Манчестер Юнайтед» через пять минут после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера освободили кабинет португальца от личных вещей.
«Всего 15 минут ушло на то, чтобы отправить Жозе в историю. Они загрузили все его вещи в белый фургон.
Моуринью редко говорил с некоторыми сотрудниками персонала и провел большую часть своего времени в офисе», – заявил источник, близкий к ситуации.
- Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря.
- Португалец тренировал «МЮ» с 2016 года.
- Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.