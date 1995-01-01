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    Бакаев: «Кононов – идеальный тренер для «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал», поделился мнением о приходе Олега Кононова на пост главного тренера московской команды.

    «Кононов взял меня в тульский «Арсенал», поверил в меня и открыл российскому футболу. Кроме футбола ему ничего неинтересно, его философия подходит «Спартаку». Он очень любит атакующую игру, не любит сидеть в обороне. Он идеальный тренер для «Спартака», – сказал Бакаев.

    • Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября.
    • На данный момент под его руководством клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: ТАСС

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