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    Воспитанник «Спартака» Думиника: «Подрался в академии и вышел на матч с травмой ноги. Меня сделали капитаном»

    Воспитанник «Спартака» Драгомир Думиника в интервью «Бомбардиру» рассказал о времени, проведенном в московском клубе.

    «А в «Спартаке» у меня случилась травма. Бытовая. Скажем так, головная. Подрались с одним из мальчишек – все друг другу завидовали. Ударился ногой в лестничном проеме об угол, но никому об этом не сказал. Шрам, кстати, остался до сих пор.

    Вышел на тренировку и игру с забинтованной ногой. Провел тайм на поле. Люди замечали, что у меня травма, но я терпел. Потом уже сказал, что не могу ходить. Тренер меня простил, потому что я проявил бойцовский характер.

    Я три месяца был капитаном «Спартака». По той причине, что тренер узнал о моей порезанной ноге, с которой я вышел на поле. Он сказал команде: «Этот человек будет капитаном, потому что играл с больной ногой. Кто против?». Никто не поднял руку», – сказал Думиника.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 06:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1275

      Dellleone 18 минут назад

      Через 3 месяца видимо, кто то еще повредился.

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