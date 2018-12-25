Клопп – о продлении контракта: «Не хочу забегать вперед. Я еще ничего не выиграл»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможность продления текущего контракта, истекающего в 2022 году.

«Не хочу забегать так далеко вперед. Если об этом где-нибудь напишут, все будут об этом говорить. Но при этом я еще ничего не выиграл с командой.

Поэтому не стоит думать о том, что будет в 2022 году. Перед нами долгий путь. Если мы что-нибудь все же выиграем – будут писать, что мне пора уходить, ведь в будущем у нас не будет побед. Это же произойдет и в случае, если я по-прежнему ничего не выиграю», – сказал немец.

Клопп возглавил красных в октябре 2015 года. В дебютном сезоне команда проиграла в финалах Лиги Европы и Кубка английской Лиги, в прошлом – в решающем матче Лиги чемпионов.