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    Клопп – о продлении контракта: «Не хочу забегать вперед. Я еще ничего не выиграл»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможность продления текущего контракта, истекающего в 2022 году.

    «Не хочу забегать так далеко вперед. Если об этом где-нибудь напишут, все будут об этом говорить. Но при этом я еще ничего не выиграл с командой.

    Поэтому не стоит думать о том, что будет в 2022 году. Перед нами долгий путь. Если мы что-нибудь все же выиграем – будут писать, что мне пора уходить, ведь в будущем у нас не будет побед. Это же произойдет и в случае, если я по-прежнему ничего не выиграю», – сказал немец.

    Клопп возглавил красных в октябре 2015 года. В дебютном сезоне команда проиграла в финалах Лиги Европы и Кубка английской Лиги, в прошлом – в решающем матче Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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    25.12.2018 23:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1496

      Агасфер 1 час назад

      ...и сказал он тихонечко :СТОП!
      Я ещё не Титан-просто Клопп.

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