Рэпер Гарри Топор поздравил «Зенит» с наступающим новым годом

Российский рэпер Гарри Топор [Игорь Александров] поздравил «Зенит» с наступающим новым годом.

«В первую очередь мое поздравление направлено не футболистам, а всем тем людям, которые находятся в тени всех успехов. Это команда физиотерапевтов, агрономы, которые следят за качеством поля, преподаватели в детских школах. Это маркетинговый отдел, который следит за фан-променадом, чтобы вы все приходили на стадион и получали удовольствие. Аналитический отдел, скаутский пул.

Ребята, всем вам, в том числе, конечно, и футболистам, но в первую очередь, тем, о ком говорить не принято, – с наступающим новым годом. Надеемся, что в этом сезоне, в 2019 году мы покажем все вместе самый крутой результат», – сказал исполнитель.

После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 35 очка и опережая ближайшего преследователя на один балл.

Петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с «Фенербахче».