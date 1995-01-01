Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Рэпер Гарри Топор поздравил «Зенит» с наступающим новым годом

    Российский рэпер Гарри Топор [Игорь Александров] поздравил «Зенит» с наступающим новым годом.

    «В первую очередь мое поздравление направлено не футболистам, а всем тем людям, которые находятся в тени всех успехов. Это команда физиотерапевтов, агрономы, которые следят за качеством поля, преподаватели в детских школах. Это маркетинговый отдел, который следит за фан-променадом, чтобы вы все приходили на стадион и получали удовольствие. Аналитический отдел, скаутский пул.

    Ребята, всем вам, в том числе, конечно, и футболистам, но в первую очередь, тем, о ком говорить не принято, – с наступающим новым годом. Надеемся, что в этом сезоне, в 2019 году мы покажем все вместе самый крутой результат», – сказал исполнитель.

    • После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 35 очка и опережая ближайшего преследователя на один балл.
    • Петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с «Фенербахче».

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1474

      Агасфер 34 минуты назад

      Забодали сообщениями про этих убогих и бездарных "скрэперов".Не распространяйте свои музыкальные(какой ужас!) вкусы на всю нашу аудиторию.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105565
    #2
    Zenit-84
    76449
    #3
    Chernyi Lis
    69512
    #4
    Андрей Ермошин
    68187
    #5
    DeMoN-FCMU
    63195
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru