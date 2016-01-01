Шикунов: «Крылья Советов» очень заинтересованы в Оздоеве. Речь идет об аренде до конца сезона»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал об интересе самарцев к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.
– Да, мы хотим пригласить Оздоева.
– Но его агент заявил, что мысли игрока только о «Зените».
– Сейчас, насколько я понимаю, он вместе со своим представителем будет разговаривать с «Зенитом». Магомед хочет играть, в Петербурге главный тренер не предоставляет ему достаточного времени. Мы же с удовольствием дадим ему шанс проявить себя, «Крылья» очень заинтересованы в Оздоеве. Речь идет об аренде до конца сезона.
– Защитник Максим Карпов уже подписал контракт с «Крыльями?
– Да, мы подписываем с ним полноценное соглашение. На сборы он едет с нами.
- Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале этого года.
- Контракт 26-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах «Зенита», проведя на поле в обшей сложности 211 минут.