Шикунов: «Крылья Советов» очень заинтересованы в Оздоеве. Речь идет об аренде до конца сезона»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал об интересе самарцев к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

– Да, мы хотим пригласить Оздоева.

– Но его агент заявил, что мысли игрока только о «Зените».

– Сейчас, насколько я понимаю, он вместе со своим представителем будет разговаривать с «Зенитом». Магомед хочет играть, в Петербурге главный тренер не предоставляет ему достаточного времени. Мы же с удовольствием дадим ему шанс проявить себя, «Крылья» очень заинтересованы в Оздоеве. Речь идет об аренде до конца сезона.

– Защитник Максим Карпов уже подписал контракт с «Крыльями?

– Да, мы подписываем с ним полноценное соглашение. На сборы он едет с нами.