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    Шикунов: «Крылья Советов» очень заинтересованы в Оздоеве. Речь идет об аренде до конца сезона»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал об интересе самарцев к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

    – Да, мы хотим пригласить Оздоева.

    – Но его агент заявил, что мысли игрока только о «Зените».

    – Сейчас, насколько я понимаю, он вместе со своим представителем будет разговаривать с «Зенитом». Магомед хочет играть, в Петербурге главный тренер не предоставляет ему достаточного времени. Мы же с удовольствием дадим ему шанс проявить себя, «Крылья» очень заинтересованы в Оздоеве. Речь идет об аренде до конца сезона.

    – Защитник Максим Карпов уже подписал контракт с «Крыльями?

    – Да, мы подписываем с ним полноценное соглашение. На сборы он едет с нами.

    • Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале этого года.
    • Контракт 26-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах «Зенита», проведя на поле в обшей сложности 211 минут.

    Источник: «Спорт день за днем»

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