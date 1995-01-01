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    Клопп – о продлении контракта: «Рано думать об этом. «Ливерпуль» еще ничего не выиграл»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что пока не задумывается о продлении контракта с мерсисайдцами.

    Текущее соглашение немецкого специалиста с английским клубом рассчитано до июня 2022 года.

    «Я не хочу загадывать так далеко вперед. Если вы напишите об этом сейчас, многие начнут говорить: «Сейчас все хорошо, но все равно Клопп ничего не выиграл».

    Я ничего не выиграл, это часть правды. Нам не нужно думать о 2022 годе, это долгий путь. Летом найдутся люди, которые, если мы выиграем что-либо, скажут, что для меня настало лучшее время уйти, потому что мы никогда ничего не выиграем снова. Будут и другие, которые скажут, что я обязан уйти, если мы ничего не выиграем.

    Пока мы все наслаждаемся путешествием здесь. Я имею в виду всех – от владельцев и футболистов до болельщиков, всех, кто окружает клуб. Мы можем пробовать и пробовать [завоевать титул], но на данный момент, если кто-то из этих людей больше не счастлив, мы не должны растягивать путешествие и говорить: «Давайте попытаемся сделать это».

    Это хорошее время, а до 2022 года еще далеко. Так что мне не нужно думать об этом. Надеюсь, все будет хорошо, и сможем подумать об этом потом», – сказал Клопп.

    Источник: Tribalfootball

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