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    Селюк: «Я бы не доверил Геркусу даже клуб ПФЛ. На деле он – чистый болтун и как минимум непрофессионал»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус некомпетентен как руководитель.

    «Я бы не доверил Геркусу даже клуб ПФЛ. Дает интервью чаще, чем гендиректоры всех клубов РПЛ и ФНЛ вместе взятые, а на деле – чистый болтун и как минимум непрофессионал.

    После таких ляпусов, которые Геркус «нашопенгауэрил» в «Локо», ни один дурак не возьмет его на работу в футболе», – написал Селюк в твиттере.

    • Геркус пришел в «Локомотив» летом 2016 года.
    • При нем железнодорожники в сезоне-2017/18 завоевали свое первое чемпионство за 14 лет.
    • В текущем розыгрыше РПЛ «Локомотив» после 17-ти туров набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +509

      тщмек 19 6 минут назад

      Болтун - не значит некомпетентный. Семин тоже за словом в карман не лезет. Пришли два болтуна и сделали шестую по составу команду первой.

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      Рейтинг: +1007

      TOMSON 13 минут назад

      Это сказал агент запоровший карьеру одному из лучших опорников современности.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4812

      parevg 19 минут назад

      Слушай работорговец, если кто-то не покупает твоих мартышек, то это не значит что его надо поливать грязью.

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