Селюк: «Я бы не доверил Геркусу даже клуб ПФЛ. На деле он – чистый болтун и как минимум непрофессионал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус некомпетентен как руководитель.

«Я бы не доверил Геркусу даже клуб ПФЛ. Дает интервью чаще, чем гендиректоры всех клубов РПЛ и ФНЛ вместе взятые, а на деле – чистый болтун и как минимум непрофессионал.

После таких ляпусов, которые Геркус «нашопенгауэрил» в «Локо», ни один дурак не возьмет его на работу в футболе», – написал Селюк в твиттере.