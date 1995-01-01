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    Бабаев: «В ЦСКА игрока не могут сослать в дубль за лайк»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему в армейском клубе редко случаются скандалы.

    – Советы коллегам я давать, пожалуй, не стану, каждый сам отвечает за свой клуб. Что касается нас – нет никакого секрета. Просто слова «ЦСКА – это семья» – действительно не пустые. В любой семье случаются конфликты, разногласия, битье посуды, но зачем об этом знать соседям? У нас у всех есть семьи, дети. Например, мало кто станет ругать за что-то ребенка прилюдно в магазине или давать ему подзатыльник в автобусе. Уверен, это нужно делать дома. Еще один немаловажный фактор: мы стараемся не доводить до таких критических точек. Вообще, я считаю, что одна из главных задач менеджмента клуба – помощь тренерскому штабу быть посредником, подушкой безопасности в конфликтных ситуациях и на правах старшего в семье гасить все страсти, если видно, что может полыхнуть конфликт.

    – Допускаете, что в ЦСКА игрок основного состава может быть отправлен в дубль за какой-нибудь неосторожный лайк в социальных сетях.

    – Именно за лайк?

    – Да. Как это произошло, например, с Глушаковым и Ещенко?

    – За лайк – точно нет. Хотя думаю, все прекрасно помнят, что у нас и Вагнер, и Дзагоев отправлялись в дубль. Но по другим причинам.

    – Даже за лайк под язвительным постом о главном тренере?

    – Думаю, что нет. Все должно быть соразмерно. Важна неотвратимость наказания, а не его суровость. В данном случае, на мой взгляд, мы говорим о несоразмерных вещах. Может, это грубо прозвучит, но если человек ставит лайк, допустим, под портретом Гитлера, то это, конечно, перебор, это уже на грани нарушения уголовного законодательства.

    – А если мы говорим о публикации с критикой тренерского штаба или персонала?

    – Человек получит штраф, серьезное внушение, но не ссылку в дубль.

    • Глушаков и Ещенко были отстранены из основной команды «Спартака» за лайк под записью актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
    • Футболисты вернулись в основу после того, как Каррера был уволен из «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2362

      momwig_ 20 минут назад

      Молодец мужик. Переспросил - "именно за лайк"? Все всё знают, но измайлов-СМИ усердно набрасывает и набрасывает. Так Наилька глядишь и все бабки, попиленные на Роше прокутит... ))

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      Рейтинг: +2100

      АртурZaСМ 30 минут назад

      Журналисты просто тупые. Уже всем давно понятно, что ссылка в дубль за лайк оказалась просто поводом, а причина гораздо глобальнее. Нет эти утырки настаивают на своём, задавая провокационные вопросы.

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      Рейтинг: +245

      MichelWB 41 минуту назад

      За лайк в дубль - нет, это жестоко, неделя на гауптвахте и порка розгами.

      0
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      Рейтинг: +1183

      fanchik 1 час назад

      ЦСКА стал добрее,раньше за проишествия снимали погоны и в "сибирь на службу"

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      Рейтинг: +1452

      Агасфер > fanchik 5 минут назад

      Да ладно...А Ска Хабаровск???

      0
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      Рейтинг: +656

      22 raza chemp 1 час назад

      О спартаке пишут много плохого и хорошего потому что это самая популярная команда и на этом можно поднять свою популярность и тебя будут смотреть и читать. Обычно не пишут о тех о ком не интересно писать.

      -1
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      Рейтинг: +245

      MichelWB > 22 raza chemp 37 минут назад

      Популярность надо поднимать на хорошем, а склоки и скандалы это для тех кто ничего другого больше не может. Это дешевая популярность которая ничего не стоит.

      2
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      Рейтинг: +1452

      Агасфер > 22 raza chemp 4 минуты назад

      Поздравляю с безысходной скандальной популярностью!!! Гордиться тем,что половина пишущих просто насмехается над происходящим с клубом-это так оригинально!!!

      0
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      Рейтинг: +1157

      WhiteEgon 1 час назад

      В этом плане ЦСКА молодцы. У них, действительно, редко случаются скандалы. Команда практически полностью обновилась летом и идет на 3ем месте.

      2
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      Рейтинг: +2071

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Всяк кулик своё болото хвалит."

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      Рейтинг: +245

      MichelWB > Добрый Бобер 34 минуты назад

      А откуда Бобер знает, что на болоте происходит, подозрительная осведомленность.

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      Рейтинг: +1452

      Агасфер > MichelWB 3 минуты назад

      Он не знает.Бобёр просто пилит зубками чужое дерево,попавшееся на пути.

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      Рейтинг: +4560

      Т34 1 час назад

      Скандалы есть везде. Футбольные коллективы большие, многонациональные, разнохарактерные. Просто одни всегда на виду у прессы в меру своей популярности, другие не вызывают у средств массовой информации никакого интереса, кроме каких-нибудь "жареных" происшествий, а третьи оградили себя, в меру возможности, от журналистских наскоков и все, что у них творится внутри, скрыто от постороннего взгляда, что абсолютно правильно в наш век желтой прессы и не доброкачественных "специалистов" пера, а порой и вообще самых обыкновенных сплетников, возомнивших себя журналистами.

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      Рейтинг: +1452

      Агасфер > Т34 47 секунд назад

      Это не так.Вот "КС" вспыхнули ярко,и угасли...а в "Спартаке" "честная подковёрная борьба" и скандалы затянулись и приобрели перманентный характер.Большое утешение в этой популярности? Ну да,футбол ведь тоже шоу,а как поддерживают популярность "звёзды",не выдающие результата,мы знаем.

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