Бабаев: «В ЦСКА игрока не могут сослать в дубль за лайк»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему в армейском клубе редко случаются скандалы.

– Советы коллегам я давать, пожалуй, не стану, каждый сам отвечает за свой клуб. Что касается нас – нет никакого секрета. Просто слова «ЦСКА – это семья» – действительно не пустые. В любой семье случаются конфликты, разногласия, битье посуды, но зачем об этом знать соседям? У нас у всех есть семьи, дети. Например, мало кто станет ругать за что-то ребенка прилюдно в магазине или давать ему подзатыльник в автобусе. Уверен, это нужно делать дома. Еще один немаловажный фактор: мы стараемся не доводить до таких критических точек. Вообще, я считаю, что одна из главных задач менеджмента клуба – помощь тренерскому штабу быть посредником, подушкой безопасности в конфликтных ситуациях и на правах старшего в семье гасить все страсти, если видно, что может полыхнуть конфликт.

– Допускаете, что в ЦСКА игрок основного состава может быть отправлен в дубль за какой-нибудь неосторожный лайк в социальных сетях.

– Именно за лайк?

– Да. Как это произошло, например, с Глушаковым и Ещенко?

– За лайк – точно нет. Хотя думаю, все прекрасно помнят, что у нас и Вагнер, и Дзагоев отправлялись в дубль. Но по другим причинам.

– Даже за лайк под язвительным постом о главном тренере?

– Думаю, что нет. Все должно быть соразмерно. Важна неотвратимость наказания, а не его суровость. В данном случае, на мой взгляд, мы говорим о несоразмерных вещах. Может, это грубо прозвучит, но если человек ставит лайк, допустим, под портретом Гитлера, то это, конечно, перебор, это уже на грани нарушения уголовного законодательства.

– А если мы говорим о публикации с критикой тренерского штаба или персонала?

– Человек получит штраф, серьезное внушение, но не ссылку в дубль.