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    ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Черновым

    ЦСКА хочет подписать новый контракт с защитником Никитой Черновым. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    – Чернов остается в команде?

    – Да. Более того, сейчас с ним ведутся переговоры о продлении контракта. И потом: вспомните, как тяжело и тернисто начиналась карьера в нашем клубе братьев Березуцких. Многие про них говорили, что это путь в никуда. Так что Никите еще требуется время. В целом, на мой взгляд, он провел хорошую первую часть сезона. Да, где-то ошибался, но огрехи были у всех.

    • Действующий контракт Чернова с ЦСКА рассчитан до 31 декабря 2019 года.
    • В этом сезоне 22-летний игрок провел 11 матчей в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +470

      zritelx 38 минут назад

      По играм за молодежку понравился, есть потенциал и определенные лидерские качества, не рано ли начали переговоры , но с другой стороны ЦСКА редко ошибается.

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      Рейтинг: +41053

      Рубик Докоян 1 час назад

      Одни раскрываются как игроки раньше, другие позже, здесь всё индивидуально. Никита не из быстро растущих, но время для прогресса есть и посмотрим как дальше сложится его игровая карьера.

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