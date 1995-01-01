ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Черновым

По играм за молодежку понравился, есть потенциал и определенные лидерские качества, не рано ли начали переговоры , но с другой стороны ЦСКА редко ошибается.
ЦСКА хочет подписать новый контракт с защитником Никитой Черновым. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
– Чернов остается в команде?
– Да. Более того, сейчас с ним ведутся переговоры о продлении контракта. И потом: вспомните, как тяжело и тернисто начиналась карьера в нашем клубе братьев Березуцких. Многие про них говорили, что это путь в никуда. Так что Никите еще требуется время. В целом, на мой взгляд, он провел хорошую первую часть сезона. Да, где-то ошибался, но огрехи были у всех.
- Действующий контракт Чернова с ЦСКА рассчитан до 31 декабря 2019 года.
- В этом сезоне 22-летний игрок провел 11 матчей в РПЛ.