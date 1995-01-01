ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Черновым

ЦСКА хочет подписать новый контракт с защитником Никитой Черновым. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

– Чернов остается в команде?

– Да. Более того, сейчас с ним ведутся переговоры о продлении контракта. И потом: вспомните, как тяжело и тернисто начиналась карьера в нашем клубе братьев Березуцких. Многие про них говорили, что это путь в никуда. Так что Никите еще требуется время. В целом, на мой взгляд, он провел хорошую первую часть сезона. Да, где-то ошибался, но огрехи были у всех.