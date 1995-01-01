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    Надсон покинет «Крылья Советов»

    Защитник Надсон уйдет из «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Чемпионат».

    Ранее бразилец заявил, что в его контракте есть пункт, согласно которому самарский клуб может расстаться с ним уже в декабре. Позже футболист отметил, что у него есть предложения от команд из России и Израиля.

    • Надсон перешел в «Крылья» в 2013 году из «Генка».
    • В этом сезоне игрок провел в РПЛ семь матчей, но не отметился результативными действиями.
    • «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Чемпионат»

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