Надсон покинет «Крылья Советов»

Защитник Надсон уйдет из «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее бразилец заявил, что в его контракте есть пункт, согласно которому самарский клуб может расстаться с ним уже в декабре. Позже футболист отметил, что у него есть предложения от команд из России и Израиля.
- Надсон перешел в «Крылья» в 2013 году из «Генка».
- В этом сезоне игрок провел в РПЛ семь матчей, но не отметился результативными действиями.
- «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.