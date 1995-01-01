Надсон покинет «Крылья Советов»

Защитник Надсон уйдет из «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее бразилец заявил, что в его контракте есть пункт, согласно которому самарский клуб может расстаться с ним уже в декабре. Позже футболист отметил, что у него есть предложения от команд из России и Израиля.