Агент Лёхи Миллера угрожает "Локо" больше,чем любой клуб РПЛ на поле.
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что знает, как привлечь в клуб новых болельщиков и сделать его номером один в России.
«У «Локомотива» должна быть большая армия болельщиков. И «Локомотив» может стать клубом номер один в России, только если он сможет мобилизовать новых болельщиков, привлечь к себе внимание новых людей к себе. Вот это самое важное: привлечь, рассказать, завлечь их на стадион.
Как выиграть большую конкуренцию за болельщиков у других московских клубов? У меня есть план. Но он секретный», – сказал Геркус в интервью ведущей и журналистке Марии Командной на YouTube-канале Commandos.
- В сезоне-2017/18 «Локомотив» завоевал золотые медали РПЛ спустя 14 лет.
- В текущем кампании москвичи после 17-ти туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 28 очков.