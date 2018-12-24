Геркус: «Локомотив» может стать клубом номер один в России. У меня есть секретный план»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что знает, как привлечь в клуб новых болельщиков и сделать его номером один в России.

«У «Локомотива» должна быть большая армия болельщиков. И «Локомотив» может стать клубом номер один в России, только если он сможет мобилизовать новых болельщиков, привлечь к себе внимание новых людей к себе. Вот это самое важное: привлечь, рассказать, завлечь их на стадион.

Как выиграть большую конкуренцию за болельщиков у других московских клубов? У меня есть план. Но он секретный», – сказал Геркус в интервью ведущей и журналистке Марии Командной на YouTube-канале Commandos.