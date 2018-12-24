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    Геркус: «Локомотив» может стать клубом номер один в России. У меня есть секретный план»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что знает, как привлечь в клуб новых болельщиков и сделать его номером один в России.

    «У «Локомотива» должна быть большая армия болельщиков. И «Локомотив» может стать клубом номер один в России, только если он сможет мобилизовать новых болельщиков, привлечь к себе внимание новых людей к себе. Вот это самое важное: привлечь, рассказать, завлечь их на стадион.

    Как выиграть большую конкуренцию за болельщиков у других московских клубов? У меня есть план. Но он секретный», – сказал Геркус в интервью ведущей и журналистке Марии Командной на YouTube-канале Commandos.

    • В сезоне-2017/18 «Локомотив» завоевал золотые медали РПЛ спустя 14 лет.
    • В текущем кампании москвичи после 17-ти туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 28 очков.

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    24.12.2018 23:23
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