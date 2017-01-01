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    «Ко мне приедут 45 гостей. Я буду в игровых шортах. Бассейн, жарим мясо». Луис Адриано – о праздновании Рождества

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о планах на Рождество, которое католики будут отмечать 25 декабря.

    «Примерный план такой. Ко мне приедет много гостей. Где-то человек 45. Я буду в игровых шортах, потому что жарко. Бассейн, жарим мясо. Дети бегают кругом.

    Ближе к вечеру переоденемся, соберемся за праздничным столом. После полуночи откроем подарки. Порадуемся и поздравим друг друга с Рождеством. И будем продолжать делать то, что делали днем», – приводит слова Адриано официальный сайт «Спартака».

    • Бразилец перешел в московский клуб из «Милана» в январе 2017 года.
    • В текущем сезоне Адриано провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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