«Ко мне приедут 45 гостей. Я буду в игровых шортах. Бассейн, жарим мясо». Луис Адриано – о праздновании Рождества

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о планах на Рождество, которое католики будут отмечать 25 декабря.
«Примерный план такой. Ко мне приедет много гостей. Где-то человек 45. Я буду в игровых шортах, потому что жарко. Бассейн, жарим мясо. Дети бегают кругом.
Ближе к вечеру переоденемся, соберемся за праздничным столом. После полуночи откроем подарки. Порадуемся и поздравим друг друга с Рождеством. И будем продолжать делать то, что делали днем», – приводит слова Адриано официальный сайт «Спартака».
- Бразилец перешел в московский клуб из «Милана» в январе 2017 года.
- В текущем сезоне Адриано провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.