«Ко мне приедут 45 гостей. Я буду в игровых шортах. Бассейн, жарим мясо». Луис Адриано – о праздновании Рождества

Нападающий «Спартака» Луис Адриано​ рассказал о планах на Рождество, которое католики будут отмечать 25 декабря.

«Примерный план такой. Ко мне приедет много гостей. Где-то человек 45. Я буду в игровых шортах, потому что жарко. Бассейн, жарим мясо. Дети бегают кругом.

Ближе к вечеру переоденемся, соберемся за праздничным столом. После полуночи откроем подарки. Порадуемся и поздравим друг друга с Рождеством. И будем продолжать делать то, что делали днем», – приводит слова Адриано официальный сайт «Спартака».