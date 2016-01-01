Геркус – о Кокорине и Мамаеве: «Не хотел бы, чтобы такое случилось в «Локомотиве». Не дай бог!»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, говоря о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, не знает, какова была бы его реакция, случись подобное в московском клубе.

Футболистов арестовали в октябре по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они находятся в СИЗО «Бутырка» и пробудут там до 8 февраля.

«Как бы отреагировал, если бы подобное произошло в «Локомотиве»? Да не дай бог, не дай бог! Не хотел бы, чтобы такое случилось. Тяжeлая ситуация, никому не пожелаешь.

Сейчас решением ситуации занимается не футбольное сообщество. Это ушло в судебную систему, и какой-то выход из этого получится. Уроки из этого будут извлечены для всех. Ребятам надо намного тщательнее себя контролировать, даже когда они отдыхают или когда выпили. Всякое случается, мы все живые люди, но они всe равно звeзды. Любая их оплошность будет востребована.

До какой-то степени это показательный процесс. Это прецедент, поэтому и суд находится в затруднительном положении. Возможное наказание достигает огромного диапазона: от тюремного заключения на большой срок до небольшого ареста и штрафа. И суду придeтся принять решение.

Возвращение Кокорина и Мамаева в большой футбол зависит от них. Насколько их готовы там видеть, насколько их будут поддерживать партнeры и болельщики. Насколько готовы видеть в них футболистов. Тут и футбольные власти должны понять, какие спортивные санкции будут, если они будут», – сказал Геркус в интервью ведущей и журналистке Марии Командной на YouTube-канале Commandos.