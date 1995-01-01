Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Месси – лидер по шести различным показателям в 2018 году в топ-5 европейских лиг

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси завершает 2018 год лидером сразу по нескольким значимым показателям в пяти ведущих европейских чемпионатах.

    31-летний форвард каталонцев забил больше всех голов, сделал больше всех результативных передач, совершил больше всех успешных обводок, забил больше всех мячей со штрафных ударов, забил больше всех мячей ударами из-за штрафной площади и создал больше всех голевых возможностей.

    При этом аргентинец в общей сумме по различным причинам пропустил три недели соревновательного периода.

    • В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 20 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет 21 мяч и 12 голевых передач.
    • Ранее форвард получил приз «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов 2018 года.

    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105481
    #2
    Zenit-84
    76366
    #3
    Chernyi Lis
    69317
    #4
    Андрей Ермошин
    67926
    #5
    DeMoN-FCMU
    63140
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru