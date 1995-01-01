Месси – лидер по шести различным показателям в 2018 году в топ-5 европейских лиг

Капитан «Барселоны» Лионель Месси завершает 2018 год лидером сразу по нескольким значимым показателям в пяти ведущих европейских чемпионатах.
31-летний форвард каталонцев забил больше всех голов, сделал больше всех результативных передач, совершил больше всех успешных обводок, забил больше всех мячей со штрафных ударов, забил больше всех мячей ударами из-за штрафной площади и создал больше всех голевых возможностей.
При этом аргентинец в общей сумме по различным причинам пропустил три недели соревновательного периода.
- В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 20 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет 21 мяч и 12 голевых передач.
- Ранее форвард получил приз «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов 2018 года.