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    Дед Мороз подарил Хагушу на новый год плюшевого льва с голосом Берхамова

    Тульский «Арсенал» запустил серию роликов о том, какие подарки дарит Дед Мороз на новый год футболистам команды.

    В первом видео в подарок защитнику Анри Хагушу достался плюшевый лев, говорящий голосом его товарища по команде и друга Кантемира Берхамова.

    «Тебя все называют львом, но если ты и лев, то максимум плюшевый, как эта игрушка.

    С новым годом, братуха», – произносит лев.

    «Год, в принципе, был хороший. В плане футбола, конечно, мы могли добиться наилучшего результата, но, что есть, то есть. Богу спасибо за все, как есть. А так в целом, думаю, что год был хорошим.

    В следующем году хочу, чтобы «Арсенал» поднялся как можно выше и все близкие были живы и здоровы.

    Хочу поздравить всех с наступающим новым годом. Желаю всем счастья, хорошего настроения», – сказал Хагуш.

    Источник: Официальный YouTube-канал тульского «Арсенала»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1452

      Агасфер 1 час назад

      Дзюбе спартачи подарили мишку,
      с гнусным голосом тренеришки.

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