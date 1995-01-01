Дед Мороз подарил Хагушу на новый год плюшевого льва с голосом Берхамова

Тульский «Арсенал» запустил серию роликов о том, какие подарки дарит Дед Мороз на новый год футболистам команды.

В первом видео в подарок защитнику Анри Хагушу достался плюшевый лев, говорящий голосом его товарища по команде и друга Кантемира Берхамова.

«Тебя все называют львом, но если ты и лев, то максимум плюшевый, как эта игрушка.

С новым годом, братуха», – произносит лев.

«Год, в принципе, был хороший. В плане футбола, конечно, мы могли добиться наилучшего результата, но, что есть, то есть. Богу спасибо за все, как есть. А так в целом, думаю, что год был хорошим.

В следующем году хочу, чтобы «Арсенал» поднялся как можно выше и все близкие были живы и здоровы.

Хочу поздравить всех с наступающим новым годом. Желаю всем счастья, хорошего настроения», – сказал Хагуш.