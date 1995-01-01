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    «Мутко против»: «Деньги на содержание арен ЧМ-2018 будут выделять из бюджета еще пять лет. На это уйдет 12 миллиардов рублей»

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в ближайшие пять лет на содержание стадионов, построенных к чемпионату мира-2018, из бюджета страны будет выделено 12 миллиардов рублей. По информации источника, после этого планируется, что арены перейдут на самообеспечение.

    «Стадионам предлагается два пути. По подсчетам Минфина, больше всего арена сможет заработать на матчах РПЛ. Но здесь возникает проблема – Саранск, Калининград, Нижний Новгород и Сочи в Премьер-лиге не представлены. Это был первый вариант, но есть и второй: стадионы могут сдавать свои площади в аренду и проводить у себя концерты (как пример – стадион Джузеппе Меацца в Милане (по четыре концерта в год). Или продать свое название спонсорам, а также проводить match-day активности.

    Так или иначе, Минфин хочет оторвать ленивые стадионы от бюджетной груди. Для нас это только к лучшему – арены могут превратиться из гигантских памятников прошедшему чемпионату мира в реально интересное городское пространство», – пишет «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10803

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Похоже, в ближайшее время пенсии отменят вообще!***

      0
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      Рейтинг: +2159

      Sergey Z 2 минуты назад

      Ещё на пять лет Мудко себя профинансировал!!!

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