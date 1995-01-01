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    Шоу: «Игроки и болельщики «МЮ» не должны забывать, что Моуринью сделал для клуба»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что люди не должны забывать о достижениях Жозе Моуринью на посту главного тренера команды. Португалец был отправлен в отставку 18 декабря после поражения в АПЛ от «Ливерпуля» (1:3).

    «Не очень приятно, когда в клубе происходит нечто подобное [увольнение Моуринью], но я думаю, что все мы, как игроки и команда, проявляем уважение к происходящему.

    Люди могут быстро забыть, что Жозе сделал для «Юнайтед» – три выигранных трофея. Он сделал много.

    Один из турниров [Лига Европы] мы никогда не выигрывали раньше. Он привел нас к трем трофеям за один сезон.

    Таким образом, эти люди должны уважать его и помнить, что он сделал для завоевания этих трофеев. Не только мы как команда, но и болельщики», – сказал Шоу.

    • Моуринью возглавлял «МЮ» с мая 2016 по декабрь 2018 года.
    • Под руководством португальского специалиста «Юнайтед» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

    Источник: Sky Sports

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