Шоу: «Игроки и болельщики «МЮ» не должны забывать, что Моуринью сделал для клуба»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что люди не должны забывать о достижениях Жозе Моуринью на посту главного тренера команды. Португалец был отправлен в отставку 18 декабря после поражения в АПЛ от «Ливерпуля» (1:3).

«Не очень приятно, когда в клубе происходит нечто подобное [увольнение Моуринью], но я думаю, что все мы, как игроки и команда, проявляем уважение к происходящему.

Люди могут быстро забыть, что Жозе сделал для «Юнайтед» – три выигранных трофея. Он сделал много.

Один из турниров [Лига Европы] мы никогда не выигрывали раньше. Он привел нас к трем трофеям за один сезон.

Таким образом, эти люди должны уважать его и помнить, что он сделал для завоевания этих трофеев. Не только мы как команда, но и болельщики», – сказал Шоу.