Кононов: «Искусственно использовать молодежь я не буду. Она должна доказать, что сильнее»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что намерен создать коллектив команде и подчеркнул, что не собирается вводить молодых футболистов в состав искусственным путем.

«Одна из моих задач – сделать коллектив. Времени мало, но я постараюсь. Я уважаю футболистов, но никогда не даю игроку переступить ту черту, где работает главный тренер и его личность.

Искусственно использовать молодежь я не буду. Она должна понимать, что играет в самом титулованном клубе, где надо давать результат и прогрессировать, а не стоять на месте. Нужно доказывать, что ты сильнее. Для меня важно, чтобы российские футболисты, которые прошли школу «Спартака», были частью команды», – сказал Кононов.