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    Кононов: «Искусственно использовать молодежь я не буду. Она должна доказать, что сильнее»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что намерен создать коллектив команде и подчеркнул, что не собирается вводить молодых футболистов в состав искусственным путем.

    «Одна из моих задач – сделать коллектив. Времени мало, но я постараюсь. Я уважаю футболистов, но никогда не даю игроку переступить ту черту, где работает главный тренер и его личность.

    Искусственно использовать молодежь я не буду. Она должна понимать, что играет в самом титулованном клубе, где надо давать результат и прогрессировать, а не стоять на месте. Нужно доказывать, что ты сильнее. Для меня важно, чтобы российские футболисты, которые прошли школу «Спартака», были частью команды», – сказал Кононов.

    • Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября.
    • Под руководством специалиста московская команда одержала три победы в трех матчах.
    • После 17-ти туров красно-белые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1179

      fanchik 3 минуты назад

      Молодой футболист изначально не сильнее опытных футболистов,из них только единицы будут выглядеть лучше и резвее опытных.Для остальных слишком мал шанс заиграть в основе,к сожалению в ситуации если молодой на равных конкурирует с опытным, тренера приоритет отдадут не молодому.У Спартака много способной молодежи и лучший вариант для молодых аренда с большой игровой практикой

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      Рейтинг: +2480

      ivany4 28 минут назад

      А может не надо смешить Бога своими мечтами(планами)?!
      Сначала дела, потом разговоры и оценки деятельности!

      0
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      Рейтинг: +91

      Stilgray 39 минут назад

      Судя по высказываниям....неужели у Спартака появился тренер с большой буквы! Удачи команде и тренеру в новом Году! Вперёд Спартак

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      Рейтинг: +2117

      Спартач80 1 час назад

      Как бы надо молодёжи давать проявить себя в основе,а не мариновать в дубле...

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      Рейтинг: +3436

      piligrim1986 1 час назад

      да это и так понятно, но тут нужен и кнут и пряник, т.к. это молодеж

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      Рейтинг: +4188

      derrik2000 1 час назад

      И это правильно!
      Незачем делать "процесс ради самого процесса".
      Процесс использования молодых игроков на поле в основном составе должен быть ради ИГРЫ И РЕЗУЛЬТАТА.

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      Рейтинг: +1444

      Агасфер 1 час назад

      С этим правильным посылом он войдёт в кабинет к Федуну,а с каким выйдет из него-покажет время.

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