Кононов: «Искусственно использовать молодежь я не буду. Она должна доказать, что сильнее»

Молодой футболист изначально не сильнее опытных футболистов,из них только единицы будут выглядеть лучше и резвее опытных.Для остальных слишком мал шанс заиграть в основе,к сожалению в ситуации если молодой на равных конкурирует с опытным, тренера приоритет отдадут не молодому.У Спартака много способной молодежи и лучший вариант для молодых аренда с большой игровой практикой
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что намерен создать коллектив команде и подчеркнул, что не собирается вводить молодых футболистов в состав искусственным путем.
«Одна из моих задач – сделать коллектив. Времени мало, но я постараюсь. Я уважаю футболистов, но никогда не даю игроку переступить ту черту, где работает главный тренер и его личность.
Искусственно использовать молодежь я не буду. Она должна понимать, что играет в самом титулованном клубе, где надо давать результат и прогрессировать, а не стоять на месте. Нужно доказывать, что ты сильнее. Для меня важно, чтобы российские футболисты, которые прошли школу «Спартака», были частью команды», – сказал Кононов.
- Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября.
- Под руководством специалиста московская команда одержала три победы в трех матчах.
- После 17-ти туров красно-белые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.