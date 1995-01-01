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    Кононов: «Хочу победить скептиков и доказать, что в футболе можно достигать результата с помощью красивой игры»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов уверен, что добиваться результатов в современном футболе можно не только за счет прагматизма и рациональности, но и благодаря красивой игре.

    «Я играл на позиции под нападающим, где футболисты любят комбинировать, отдавать красивые передачи, забивать. В детстве всегда хотел стать тренером и уже поставил цель – тот футбол, который я буду давать своим командам, будет интересным, красивым и запоминающимся.

    Многие тренеры верят в другой футбол. Команда играет чисто на результат, разрушая игру. И вот этот вызов я принял, и для меня это уже больше как интерес – как сделать так, чтобы победить скептиков и показать, что в футболе можно достигать результата с помощью красивой игры», – приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».

    Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября.

    • Под руководством специалиста московская команда одержала три победы в трех матчах.
    • После 17-ти туров красно-белые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1433

      vka1970 8 минут назад

      Бесков и Романцев смогли показывать и красивую игру и результат.
      С Кононовым думаю такого уже не получится.Во первых многие команды подтянулись, а во вторых команду сначала чистить надо и лишь потом думать о результате.

      1
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      Рейтинг: +2473

      ivany4 15 минут назад

      Вот и сняли маски!
      Опять будут ставить эксперименты над командой. И чем Спартак, так притягателен для всевозможных экспериментаторов?!?!
      Под руководством специалиста московская команда одержала три победы в трех матчах. А точно они только три матча сыграли под его руководством. Или победы его, а все остальное - Вася Запертюйкин тренировал?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +27746

      Полная Канистра 17 минут назад

      красивая игра но и результат положительный должен к нему прилагаться

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1446

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Всегда нужен результат ! Будет результат -будет и красивая игра ! ..а пока это всё слова ! как у Дзюбы !

      3
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      Рейтинг: +4547

      Т34 27 минут назад

      Красивая игра это хорошо, только очки дают не за красивую игру. Если команду с красивой игрой будут натягивать раз за разом, то пойдешь ставить красоту в другом клубе, если еще пригласят. Пока одни разговоры, а кто много болтает, тот мало делает.

      2
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      Рейтинг: +17217

      gol_kak_sokol 32 минуты назад

      Прав ! Футбол - это прежде всего игра, которая должна радовать зрителей своей красотой.

      2
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      Рейтинг: +3413

      ilichkadr 44 минуты назад

      Красивую игру могут показывать только бразильцы. Для нас это пока космос.

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