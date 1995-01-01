Кононов: «Хочу победить скептиков и доказать, что в футболе можно достигать результата с помощью красивой игры»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов уверен, что добиваться результатов в современном футболе можно не только за счет прагматизма и рациональности, но и благодаря красивой игре.

«Я играл на позиции под нападающим, где футболисты любят комбинировать, отдавать красивые передачи, забивать. В детстве всегда хотел стать тренером и уже поставил цель – тот футбол, который я буду давать своим командам, будет интересным, красивым и запоминающимся.

Многие тренеры верят в другой футбол. Команда играет чисто на результат, разрушая игру. И вот этот вызов я принял, и для меня это уже больше как интерес – как сделать так, чтобы победить скептиков и показать, что в футболе можно достигать результата с помощью красивой игры», – приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября.