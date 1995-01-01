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    Неймар: «Я буду рад встретиться с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Предстоит два отличных матча между двумя отличными командами. Мы знаем о тех качествах, которые есть у игроков «МЮ» и о том, что эти игроки настроены на победы.

    Сменился тренер, игровой стиль будет другим. Они в процессе перемен. Я люблю большие матчи и люблю играть в них. Я буду рад встретиться с «Манчестер Юнайтед», – сказал Неймар.

    Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «ПСЖ» пройдут 12 февраля и 3 марта.

    Источник: ESPN

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