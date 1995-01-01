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    Попов: «Мой девиз: «Тренируйся, трудись – и все будет хорошо»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал, что не думал в детстве о другой профессии, кроме футболиста, о способности, которой хотел бы обладать, и о самом приятном воспоминании, связанным с московским клубом.

    – Если бы не стал футболистом, то какую профессию выбрал?

    – Раньше, когда я был маленький, учительница говорила, что не все из нас станут футболистами. Но я уверенно отвечал, что буду. Рад, что получилось.

    – Любимый предмет в школе?

    – Сумка, наверное. А, любимый предмет… Конечно, физкультура.

    – Человек, которым восхищаешься?

    – В детстве учительница говорила: не создавайте себе кумиров, верьте только в бога, он будет напутствовать.

    – Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

    – Чтобы можно было закрыть глаза и оказаться в другом месте. Перелеты, автобусы, машины – на это тратится много времени.

    – Самый ценный совет, который получал?

    – От мамы и папы: стой на земле, не летай на небе.

    – Любимый фильм?

    – Мне нравятся исторические фильмы. Например, «Гладиатор». Пересматривал 15-20 раз.

    – Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?

    – Чемпионство и Суперкубок.

    – Любимое место отдыха?

    – Дома люблю отдыхать после тренировок. А во время отпуска – на море.

    – Твой девиз?

    – Тренируйся, трудись – и все будет хорошо.

    • Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года.
    • Всего провел за москвичей 97 матчей, забил мячей и сделал 15 голевых передач.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Спартака»

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