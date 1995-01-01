Попов: «Мой девиз: «Тренируйся, трудись – и все будет хорошо»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал, что не думал в детстве о другой профессии, кроме футболиста, о способности, которой хотел бы обладать, и о самом приятном воспоминании, связанным с московским клубом.

– Если бы не стал футболистом, то какую профессию выбрал?

– Раньше, когда я был маленький, учительница говорила, что не все из нас станут футболистами. Но я уверенно отвечал, что буду. Рад, что получилось.

– Любимый предмет в школе?

– Сумка, наверное. А, любимый предмет… Конечно, физкультура.

– Человек, которым восхищаешься?

– В детстве учительница говорила: не создавайте себе кумиров, верьте только в бога, он будет напутствовать.

– Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

– Чтобы можно было закрыть глаза и оказаться в другом месте. Перелеты, автобусы, машины – на это тратится много времени.

– Самый ценный совет, который получал?

– От мамы и папы: стой на земле, не летай на небе.

– Любимый фильм?

– Мне нравятся исторические фильмы. Например, «Гладиатор». Пересматривал 15-20 раз.

– Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?

– Чемпионство и Суперкубок.

– Любимое место отдыха?

– Дома люблю отдыхать после тренировок. А во время отпуска – на море.

– Твой девиз?

– Тренируйся, трудись – и все будет хорошо.