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    Неймар на дне рождения у друга нарядился в пижаму и маску банана

    Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своем инстаграме фотографию с дня рождения своего друга – серфера Габриэля Медины.

    На снимке оба спортсмена стоят в пижамах и в масках банана.

    «Одним из величайших подарков, которые я получил в жизни, была встреча с этим мальчишкой. Не потому, что сегодня он большой серфер, а из-за его личностных качеств. Мой брат, желаю тебе всевозможного благословения, и пускай бог благословляет тебя всегда. Я люблю тебя, брат», – написал Неймар.

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    Источник: Инстаграм Неймара

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