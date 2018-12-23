Неймар на дне рождения у друга нарядился в пижаму и маску банана

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своем инстаграме фотографию с дня рождения своего друга – серфера Габриэля Медины.

На снимке оба спортсмена стоят в пижамах и в масках банана.

«Одним из величайших подарков, которые я получил в жизни, была встреча с этим мальчишкой. Не потому, что сегодня он большой серфер, а из-за его личностных качеств. Мой брат, желаю тебе всевозможного благословения, и пускай бог благословляет тебя всегда. Я люблю тебя, брат», – написал Неймар.