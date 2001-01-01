Александер-Арнольд смотрел матч с «Вулверхэмптоном» вместе с фанатами «Ливерпуля»

ливерпуль-новый чемпион!!
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд посмотрел матч 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».
Футболист наблюдал за игрой на трибуне вместе с фанатами мерсисайдцев. Он не смог принять участие в матче из-за травмы.
«Ливерпуль» победил в этой встрече со счетом 2:0. Команда лидирует в турнирной таблице АПЛ.
- Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля».
- В этом сезоне игрок провел 13 матчей в АПЛ, забив один гол и сделав две результативные передачи.
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— Mootaz Chehade (@MHChehade) 22 декабря 2018 г.