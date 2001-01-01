Александер-Арнольд смотрел матч с «Вулверхэмптоном» вместе с фанатами «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд посмотрел матч 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

Футболист наблюдал за игрой на трибуне вместе с фанатами мерсисайдцев. Он не смог принять участие в матче из-за травмы.

«Ливерпуль» победил в этой встрече со счетом 2:0. Команда лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля».

В этом сезоне игрок провел 13 матчей в АПЛ, забив один гол и сделав две результативные передачи.