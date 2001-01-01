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    Александер-Арнольд смотрел матч с «Вулверхэмптоном» вместе с фанатами «Ливерпуля»

    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд посмотрел матч 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

    Футболист наблюдал за игрой на трибуне вместе с фанатами мерсисайдцев. Он не смог принять участие в матче из-за травмы.

    «Ливерпуль» победил в этой встрече со счетом 2:0. Команда лидирует в турнирной таблице АПЛ.

    • Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля».
    • В этом сезоне игрок провел 13 матчей в АПЛ, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: Твиттер журналиста Мутаза Чехаде

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8549

      sssrspartak 19 минут назад

      ливерпуль-новый чемпион!!

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