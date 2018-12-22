Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Куртуа: «Сидеть на лавке никогда не бывает приятно. Полагаю, Навасу тоже неприятно»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о конкуренции с голкипером Кейлором Навасом.

    «Я очень уважаю Кейлора, как и других игроков здесь – они трижды выигрывали Лигу чемпионов. Но это конкуренция. Никогда не бывает приятно сидеть на лавке. Полагаю, что ему тоже неприятно, но он хорошо работает. Между нами нет плохих отношений, все вратари тренируются на самом высоком уровне», – сказал Куртуа.

    • В текущем сезоне Примеры Навас сыграл в двух матчах, в Лиге чемпионов – в одном.
    • Куртуа провел 14 игр в Примере и три игры в Лиге чемпионов.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru