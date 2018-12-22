Куртуа: «Сидеть на лавке никогда не бывает приятно. Полагаю, Навасу тоже неприятно»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о конкуренции с голкипером Кейлором Навасом.

«Я очень уважаю Кейлора, как и других игроков здесь – они трижды выигрывали Лигу чемпионов. Но это конкуренция. Никогда не бывает приятно сидеть на лавке. Полагаю, что ему тоже неприятно, но он хорошо работает. Между нами нет плохих отношений, все вратари тренируются на самом высоком уровне», – сказал Куртуа.