Модрич: «Это был незабываемый год для меня. Не могу просить большего»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после финального матча клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» (4:1) подвел итоги года.

О матче с «Аль-Айном»

Мы провели очень серьезный матч с первой минуты, я очень доволен. Мы выиграли третий клубный ЧМ подряд, это придает нам уверенности.

О своем голе

Все говорят, что мне нужно бить чаще, но мне нравится отдавать передачи своим партнерам. Не бью часто, это правда, но когда бью, то забиваю. Я должен делать это чаще, но я не одержим этим. Важнее помогать команде.

О 2018 годе

Это был незабываемый год для меня. Превосходный год. Этот год всегда будет занимать особе место в моей жизни, не могу просить большего.

Модрич все же стал чемпионом мира. И еще забил в финале