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    Модрич: «Это был незабываемый год для меня. Не могу просить большего»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич после финального матча клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» (4:1) подвел итоги года.

    О матче с «Аль-Айном»

    Мы провели очень серьезный матч с первой минуты, я очень доволен. Мы выиграли третий клубный ЧМ подряд, это придает нам уверенности.

    О своем голе

    Все говорят, что мне нужно бить чаще, но мне нравится отдавать передачи своим партнерам. Не бью часто, это правда, но когда бью, то забиваю. Я должен делать это чаще, но я не одержим этим. Важнее помогать команде.

    О 2018 годе

    Это был незабываемый год для меня. Превосходный год. Этот год всегда будет занимать особе место в моей жизни, не могу просить большего.

    Модрич все же стал чемпионом мира. И еще забил в финале

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

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      Yev 4 часа назад

      Да уж, Санта за ранее получил твоё письмо.

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