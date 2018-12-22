Луис: «Челси» старается бороться за титул, а не только за топ-4»

Защитник «Челси» Давид Луис поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Все знают, что АПЛ – это сложный турнир. Мы должны обдумывать каждый шаг.

Тренер говорит с нами о турнирном положении и дает нам направление. Мы стараемся набирать очки и бороться за титул, а не только за топ-4. Да, мы потеряли несколько очков, и сейчас мы могли быть в лучшей ситуации, но все знают, что в этой лиге любой клуб может выиграть у любого клуба.

Это не первый мой сезон в АПЛ, так что я знаю, что произойти может что угодно», – сказал Луис.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ с 37-ю очками.