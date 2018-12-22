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    Луис: «Челси» старается бороться за титул, а не только за топ-4»

    Защитник «Челси» Давид Луис поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

    «Все знают, что АПЛ – это сложный турнир. Мы должны обдумывать каждый шаг.

    Тренер говорит с нами о турнирном положении и дает нам направление. Мы стараемся набирать очки и бороться за титул, а не только за топ-4. Да, мы потеряли несколько очков, и сейчас мы могли быть в лучшей ситуации, но все знают, что в этой лиге любой клуб может выиграть у любого клуба.

    Это не первый мой сезон в АПЛ, так что я знаю, что произойти может что угодно», – сказал Луис.

    «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ с 37-ю очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 19:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Cesk222 5 часов назад

      И проиграли дома Лестеру)))

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      Рейтинг: +1048

      dinar7777dinar 5 часов назад

      о каком чемпионстве ты говоришь дурак? членси явно ни о чем !

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