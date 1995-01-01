Фанат «Спартака» Голунов: «Глушаков на шоу Малахова – это позор для всех нас. Нас «кони» зачмырят»

Дааа.... Мнение "фаната" Голунова дорогого стоит...
Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, напавший на капитана команды Дениса Глушакова, прокомментировал поход полузащитника на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».
На шоу футболист рассказал о своем разводе с женой Дарьей и конфликте с болельщиками.
«Играет хуже некуда. Даже одной сотой не показывает от своей прошлой игры.
Вы знаете, что он к Малахову пошел на шоу? Это же позор для всех нас! Нас «кони» зачмырят. После такого зашквара он в команде не останется.
Я думаю, не просто выбегать будут на поле, а что-то и порадикальнее», – сказал Голунов.
- Голунов выбежал к Глушакову на поле в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).
- В качестве наказания фанат был арестован на 10 суток и получил запрет на посещение матчей в течение пять лет.
- Москвичи подали на Голунова иск в суд на 1,5 миллиона рублей.