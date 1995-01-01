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    Фанат «Спартака» Голунов: «Глушаков на шоу Малахова – это позор для всех нас. Нас «кони» зачмырят»

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, напавший на капитана команды Дениса Глушакова, прокомментировал поход полузащитника на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

    На шоу футболист рассказал о своем разводе с женой Дарьей и конфликте с болельщиками.

    «Играет хуже некуда. Даже одной сотой не показывает от своей прошлой игры.

    Вы знаете, что он к Малахову пошел на шоу? Это же позор для всех нас! Нас «кони» зачмырят. После такого зашквара он в команде не останется.

    Я думаю, не просто выбегать будут на поле, а что-то и порадикальнее», – сказал Голунов.

    • Голунов выбежал к Глушакову на поле в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).
    • В качестве наказания фанат был арестован на 10 суток и получил запрет на посещение матчей в течение пять лет.
    • Москвичи подали на Голунова иск в суд на 1,5 миллиона рублей.

    Источник: Телеканал «360»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +2151

      Сармат Ростов 13 минут назад

      Дааа.... Мнение "фаната" Голунова дорогого стоит...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +683

      Театрал 30 минут назад

      Не нас, а тебя!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62113

      klifS > Театрал 22 минуты назад

      Конечно, болельщик, выбегающий на поле это не допустимо с любой точки зрения.Но капитан Спартака Глушаков, это еще большее позорище для команды. Достаточно вспомнить некоторых капитанов, которые прославляли команду- Романцев, Черенков, Тихонов, Цымбаларь, Титов, образцы для подражания и в футболе, и в жизни.Некоторых уже нет в живых. И сравни с ними Глушакова, просто гнида....

      1
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      ...
      Рейтинг: +683

      Театрал > klifS 5 минут назад

      Я с Глушаковых не знаком. Капитана выбирает команда, а не мы с вами. Это данность.

      0
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      Рейтинг: +3956

      mihail200606 46 минут назад

      да вас все чмырят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      niko5 46 минут назад

      И это фанат Спартака!Кони,свиньи,бомжи?О том что Спартак из за таких упырей из ямы подняться не сможет-не слова!Вы уже зае..колебали один из великих клубов России в дерьмо в гонять!Если мозгов нет уе.ывайте из нашей песочницы!Не мешайте другим!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3132

      Опорник84 52 минуты назад

      Е......ть, у нас пол страны знаменитостей ходят по разным шоу, свое белье переворачивают перед всей страной и не чего страшного!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2248

      Yurok161 56 минут назад

      16 лет чмырили и ничего(причем не только кони),а тут прям трагедия.

      -1
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      Рейтинг: +17142

      gol_kak_sokol 59 минут назад

      Позор - это то, что Бомбардир участвует в этом дерьме, предоставляя трибуну таким ублюдкам.

      7
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      Рейтинг: +288

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Позор,это такие тупорылые фанаты,выбегающие вовремя матча!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5377

      Вомбат 1 час назад

      Да, копил видно Глушаков силушку целый год, и под конец выдал. И сделал он Мамаева как ребенка. И Кокорина сделал. Теперь именно Глушаков - главная звезда медиа-пространства. Киркоров футбольного мяча. Стас Михайлов центра поля. Играть как раньше уже не обязательно. Можно с новогодним чесом по стране. На корпоративы. Блин. Слов не осталось. Одни буквы.

      3
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      Рейтинг: +683

      Театрал > Вомбат 58 минут назад

      Нет слов-молчи!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1186

      starche 1 час назад

      Глушак продолжает падать.............уже "ниже плинтуса."

      2
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      Рейтинг: +683

      Театрал > starche 1 час назад

      Завидуешь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +62113

      klifS > Театрал 20 минут назад

      Чему???

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