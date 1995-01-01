Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Месси: «Не все в «Барселоне» хотели моего перехода в клуб»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что один из тренеров каталонцев не хотел его перехода в клуб.

    Аргентинец присоединился к сине-гранатовым в 2000 году в возрасте 13 лет.

    «Было действительно сложно подписать контракт с таким молодым иностранным игроком и перевезти его в Барселону. Чарли Решак был тем, кто сделал это еще в тот день.

    После того, как он встретился со мной, он решил, что я нужен им. Хотя был один тренер в «Барселоне», который не хотел, чтобы я был рядом. Но решение о переходе поддержали большинство тренеров молодежных команд. Они были ключом к моему приезду в «Барселону», – сказал Месси в документальном фильме «Take the ball, pass the ball».

    • В своей карьере Месси провел за «Барселону» 656 матчей во всех турнирах, забил 572 гола и сделал 226 результативных передач.
    • Аргентинец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

    Источник: Tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +187

      Cupota 1 час назад

      Какой злопамятный и мстительный гном! 20 лет прошло, а он всё помнит детские обидки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      life85 1 час назад

      Всегда есть Баба-Яга , которая против !!! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      snaiper1989 2 часа назад

      легенда!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105122
    #2
    Zenit-84
    76271
    #3
    Андрей Ермошин
    67517
    #4
    Chernyi Lis
    66702
    #5
    DeMoN-FCMU
    62953
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru