Жамалетдинов: «Кокорин и Мамаев? Они сидят не совсем по закону»

Пацанам к 30-ку, дети уже есть )))
Полузащитник ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказал мнение о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
— Вам не кажется, что истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным рисуют в глазах обывателя не самый лицеприятный образ современного российского футболиста?
— У любого должна быть голова на плечах. Если отдыхаешь, веселишься, не надо вылезать за рамки разумного. Но у каждого эти рамки свои. Не собираюсь никому давать советов. При этом я о коллегах по публикациям в прессе не сужу. Бывают хорошие люди и плохие. Это от профессии не зависит. Как и от того, что про тебя пишут. А пишут порой всякую чепуху.
— Вы солидарны с теми футболистами, которые поддержали Мамаева и Кокорина с помощью видеообращений?
— В принципе я согласен, что парни уже получили то, что заслужили. Мне кажется, они продолжают сидеть не совсем по закону. Надо бы их уже выпустить. Решит, конечно, суд, но я за пацанов.
- В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
- 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
- Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.