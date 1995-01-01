Жамалетдинов: «Кокорин и Мамаев? Они сидят не совсем по закону»

Полузащитник ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказал мнение о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

— Вам не кажется, что истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным рисуют в глазах обывателя не самый лицеприятный образ современного российского футболиста?

— У любого должна быть голова на плечах. Если отдыхаешь, веселишься, не надо вылезать за рамки разумного. Но у каждого эти рамки свои. Не собираюсь никому давать советов. При этом я о коллегах по публикациям в прессе не сужу. Бывают хорошие люди и плохие. Это от профессии не зависит. Как и от того, что про тебя пишут. А пишут порой всякую чепуху.

— Вы солидарны с теми футболистами, которые поддержали Мамаева и Кокорина с помощью видеообращений?

— В принципе я согласен, что парни уже получили то, что заслужили. Мне кажется, они продолжают сидеть не совсем по закону. Надо бы их уже выпустить. Решит, конечно, суд, но я за пацанов.