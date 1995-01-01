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    Жамалетдинов: «Кокорин и Мамаев? Они сидят не совсем по закону»

    Полузащитник ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказал мнение о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    — Вам не кажется, что истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным рисуют в глазах обывателя не самый лицеприятный образ современного российского футболиста?

    — У любого должна быть голова на плечах. Если отдыхаешь, веселишься, не надо вылезать за рамки разумного. Но у каждого эти рамки свои. Не собираюсь никому давать советов. При этом я о коллегах по публикациям в прессе не сужу. Бывают хорошие люди и плохие. Это от профессии не зависит. Как и от того, что про тебя пишут. А пишут порой всякую чепуху.

    — Вы солидарны с теми футболистами, которые поддержали Мамаева и Кокорина с помощью видеообращений?

    — В принципе я согласен, что парни уже получили то, что заслужили. Мне кажется, они продолжают сидеть не совсем по закону. Надо бы их уже выпустить. Решит, конечно, суд, но я за пацанов.

    • В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
    • 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
    • Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      3емлянин 2 минуты назад

      Пацанам к 30-ку, дети уже есть )))

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      Рейтинг: +154

      Алеха32 12 минут назад

      Они сидят не от большого ума

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