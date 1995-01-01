ЦСКА ведет переговоры о новом контракте с Дзагоевым

ЦСКА хочет продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

– Намерены продлевать контракт с Аланом Дзагоевым?

– Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Но опыт нас учит, что не только в отношении футболистов, которые часто травмируются, но и вообще в отношении любых игроков нужно по возможности (здесь, конечно, учитывается позиция игрока и агента) предусматривать риски. Считаю, справедливо, когда есть формула в контракте, которая предусматривает фиксированную значительную часть зарплаты – порядка 70 процентов. И 25-30 процентов – обусловленная часть. Чтобы футболист понимал, что он не получает деньги раз месяц, когда смс приходит на телефон и можно вообще ничего не делать, а когда он их зарабатывает!

– На какой срок планируете продлить контракт?

– Мы обсуждали трехлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия.