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    ЦСКА ведет переговоры о новом контракте с Дзагоевым

    ЦСКА хочет продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    – Намерены продлевать контракт с Аланом Дзагоевым?

    – Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Но опыт нас учит, что не только в отношении футболистов, которые часто травмируются, но и вообще в отношении любых игроков нужно по возможности (здесь, конечно, учитывается позиция игрока и агента) предусматривать риски. Считаю, справедливо, когда есть формула в контракте, которая предусматривает фиксированную значительную часть зарплаты – порядка 70 процентов. И 25-30 процентов – обусловленная часть. Чтобы футболист понимал, что он не получает деньги раз месяц, когда смс приходит на телефон и можно вообще ничего не делать, а когда он их зарабатывает!

    – На какой срок планируете продлить контракт?

    – Мы обсуждали трехлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия.

    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • Действующий контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2019 года.
    • В этом сезоне Дзагоев провел в РПЛ семь матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5174

      RedWhiteFans2 13 минут назад

      Нахер он вообще нужен. Бред.

      0
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      Рейтинг: +692

      SIRIUS 2002 44 минуты назад

      Самый лучший менеджмент у ЦСКА!!
      Они всегда все делают правильно!

      0
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      Рейтинг: +3128

      anatolich72 1 час назад

      Отработанный материал.

      0
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      Рейтинг: +1012

      Фотон 1 час назад

      Дзагоев, как технарь, очень хорош. Его проблема - болячки. Думаю он с этим все таки справится. Хочется пожелать ему только здоровья и побольше результативных передач.

      1
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      Рейтинг: +627

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...всем написавшим здесь до 9ч.34мин.----молодцы "эксперты юристы",Вам бы государством нашим править...

      0
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      Рейтинг: +2697

      Lester84 2 часа назад

      Ох сомнительно продлевать на 3 года... игрок-то толковый, но из лазарета не вылазит

      1
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      Рейтинг: +360

      babenko1977 2 часа назад

      Он постоянно болен максимум на год можно подписать если здоровье не позволит надо будет завязывать с игрой

      1
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      Рейтинг: +1603

      SunRomeS > babenko1977 2 часа назад

      У ЦСКА в этом вопросе правильный подход, и я думаю, что в контракте этот пунктик тоже учтут.

      2
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      Рейтинг: +2037

      VIPded 2 часа назад

      Очень правильная концепция. Удачи ЦСКА!!!

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