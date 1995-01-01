Клопп победил с «Ливерпулем» все 32 британских клуба, против которых играл

Юрген в " Ливере" развёл могучий КЛОППовник...
«Ливерпуль» в гостевом матче 18-го тура АПЛ обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп обыграл все 32 британских клуба, с которыми встречался.
До этого «Ливерпуль» играл с «Вулверхэмптоном» в 2017 году в Кубке Англии, но уступил со счетом 1:2.
- Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года.
- Во главе английской команды специалист не выиграл еще ни одного трофея.
- «Ливерпуль» после 18-ти туров лидирует в турнирной таблице АПЛ.