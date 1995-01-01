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    Клопп победил с «Ливерпулем» все 32 британских клуба, против которых играл

    «Ливерпуль» в гостевом матче 18-го тура АПЛ обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

    Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп обыграл все 32 британских клуба, с которыми встречался.

    До этого «Ливерпуль» играл с «Вулверхэмптоном» в 2017 году в Кубке Англии, но уступил со счетом 1:2.

    • Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года.
    • Во главе английской команды специалист не выиграл еще ни одного трофея.
    • «Ливерпуль» после 18-ти туров лидирует в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +40355

      Рубик Докоян 6 минут назад

      Юрген в " Ливере" развёл могучий КЛОППовник...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3018

      Сварожич 55 минут назад

      Это уже не Клопп...это Клоппище!!!! Дай бог, чтобы Ливер стал чемпионом!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      loko-the_best 1 час назад

      У меня в 7 классе дневник был Ливерпуль, это считается, что я за него с детства?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      general.lizyukov 1 час назад

      Осталось вернуть чемпионство.
      Жаль уже без Стива (

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3779

      Берёза В. 2 часа назад

      Ессс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      Rainmaker 2 часа назад

      Браво, Юрген!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15741

      сапёр75 3 часа назад

      Когда трофеи полезут ???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +424

      tilvan 3 часа назад

      Непонятная статистика. В октябре с арсеналом ничья, а в ноябре - с ман. сити, тоже ничья

      -1
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      Рейтинг: +36

      Nurik Ponsuato > tilvan 2 часа назад

      Не в этом сезоне а за все время его карьеры в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +778

      Dimka_Foxy > tilvan 2 часа назад

      Имеется ввиду, что как минимум один раз обыграл каждый клуб против которого играл

      0
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      Рейтинг: +1128

      Karpathian 3 часа назад

      скоро глоры полезут

      0
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