Клопп победил с «Ливерпулем» все 32 британских клуба, против которых играл

«Ливерпуль» в гостевом матче 18-го тура АПЛ обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп обыграл все 32 британских клуба, с которыми встречался.

До этого «Ливерпуль» играл с «Вулверхэмптоном» в 2017 году в Кубке Англии, но уступил со счетом 1:2.