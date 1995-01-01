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    Бабаев: «Дорога в ЦСКА для Еременко закрыта»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что клуб не заинтересован в возвращении полузащитника Романа Еременко.

    Ранее стало известно, что «Спартак» решил расстаться с 31-летним финским футболистом.

    – Дорога в ЦСКА для Еременко закрыта?

    – На данный момент – да, закрыта. После того что случилось это практически исключено. Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса.

    – А во-вторых?

    – Чисто спортивный принцип. Если летом мы не могли спрогнозировать, как наши новички будут прогрессировать, то сейчас можно констатировать: коллектив у нас сплоченный. Игра наладилась. И брать кого-то еще, перекрывать дорогу молодым – просто неразумно.

    • Еременко выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 год.
    • В этом сезоне полузащитник провел за «Спартак» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1859

      RotBerg 12 минут назад

      Красавцы!

      0
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      Рейтинг: +3372

      Отчаянный Пердун 1 час назад

      Правильно сказал!!! При наличии прогрессирующей молодёжи Ерёменко нет места! Главное без травм.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7186

      vladimir-7 1 час назад

      Р.Бабаев абсолютно прав, Р.Еременко даже не переговорил с руководством
      ПФК ЦСКА, хлопнул дверью, договорился со спартаком и втихаря ушел. Он
      даже не высказал в прессе свою точку зрения по поводу перехода,
      оправдываясь перед болельщиками через своих маму и папу. Предатель!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7186

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      Как это еременко не отметился в спартаке, он там забил
      гол в ворота спартака.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Play 1 час назад

      Не говорите Ерёменко о дорогах, он может неправильно понять

      1
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      Рейтинг: +3372

      Отчаянный Пердун > Play 1 час назад

      Ты дорожки имеешь в виду???+++)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1523

      I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Пусть едет на родину - поднимать финский чемпионат...

      0
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      Рейтинг: +259

      Niko 2 часа назад

      Поддерживаю полностью!! Пусть валит на ибицу

      0
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      Рейтинг: +14715

      oyabun 2 часа назад

      Непрофессионально как то представлять инсайдерскую информацию о Романе от СЭ как свершившийся факт. От пресс службы Спартака по поводу Еременко никаких официальных заявлений не было. Поэтому все рассуждения о дальнейшей судьбе футболиста являются всего лишь досужими домыслами

      1
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      Рейтинг: +851

      bumer_moscow 3 часа назад

      аха

      0
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      Рейтинг: +8230

      KOLBIS 3 часа назад

      Да и в Финляндии будет никому не нужен,загубил карьеру,жаль...

      1
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      Рейтинг: +1830

      himik2-62 3 часа назад

      Чемпионат Кипра задался рому

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