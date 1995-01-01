Бабаев: «Дорога в ЦСКА для Еременко закрыта»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что клуб не заинтересован в возвращении полузащитника Романа Еременко.

Ранее стало известно, что «Спартак» решил расстаться с 31-летним финским футболистом.

– Дорога в ЦСКА для Еременко закрыта?

– На данный момент – да, закрыта. После того что случилось это практически исключено. Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса.

– А во-вторых?

– Чисто спортивный принцип. Если летом мы не могли спрогнозировать, как наши новички будут прогрессировать, то сейчас можно констатировать: коллектив у нас сплоченный. Игра наладилась. И брать кого-то еще, перекрывать дорогу молодым – просто неразумно.